پرەزيدەنت تەلەراديوكەشەنىنىڭ كينولەكتوريى ەلدىڭ بارلىق ايماعىن ارالايدى
استانا. قازاقپارات – 21-مامىر كۇنى استانا قالاسىندا پرەزيدەنت تەلەراديوكەشەنىنىڭ «شەجىرەدەن بولاشاققا» اتتى رەسپۋبليكالىق كينولەكتوريى باستالادى.
اۋقىمدى جوبا ەلىمىزدىڭ 20 قالاسىندا جالعاسىپ، قورىتىندى كورسەتىلىم 25-قىركۇيەكتە الماتى قالاسىندا مارەسىنە جەتەدى.
كينولەكتوري باعىتى بارلىق وبلىس ورتالىعىن قامتىپ، اۆتورلىق دەرەكتى فيلمدەردى ءوڭىر تۇرعىندارىنا بارىنشا قولجەتىمدى ەتۋدى ماقسات ەتەدى. كورسەتىلىمدەر وبلىس اكىمدىكتەرىنىڭ قولداۋىمەن ايماقتىق كينوتەاترلاردا ۇيىمداستىرىلادى. كىرۋ تەگىن.
پرەزيدەنت تەلەراديوكەشەنىنىڭ شىعارماشىلىق كەرۋەنى قىزىلوردا، تۇركىستان، شىمكەنت، تاراز، اقتاۋ، اتىراۋ، ورال، اقتوبە، وسكەمەن، سەمەي، پاۆلودار، پەتروپاۆل، قوستاناي، جەزقازعان، قاراعاندى، كوكشەتاۋ، تالدىقورعان جانە قونايەۆ قالالارىن ارالايدى.
ءار وڭىردەگى كورسەتىلىمنەن كەيىن كورەرمەن پرەزيدەنت تەلەراديوكەشەنىنىڭ جەكە وندىرىستىك بازاسى - دەرەكتى كينو ورتالىعىنىڭ شىعارماشىلىق ۇجىمىمەن جۇزدەسە الادى. دەرەكتى فيلمدەردىڭ مازمۇنىن تالقىلاۋ كورەرمەندەر اراسىندا ەلدىڭ وتكەنى، بۇگىنى مەن بولاشاعى تۋرالى مازمۇندى اشىق ديالوگ قالىپتاستىرادى.
كينولەكتوري كەستەسى جانە كورسەتىلىم باعدارلاماسى پرەزيدەنت تەلەراديوكەشەنىنىڭ رەسمي رەسۋرستارىندا جانە سەرىكتەس پلاتفورمالاردا جاريالانىپ تۇرادى. كورەرمەن الدىن الا كەستەمەن تانىسىپ، ۇناعان تۋىندىلاردى تاڭداپ، ءوز قالاسىندا وتەتىن شارالارعا قاتىسا الادى.
«شەجىرەدەن بولاشاققا» اتتى اۋقىمدى اعارتۋ جوباسى قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتى تەلەراديوكەشەنىنىڭ 30 جىلدىق مەرەيتويىنا وراي ۇيىمداستىرىلىپ وتىر.