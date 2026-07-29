پرەزيدەنت تەلەراديوكەشەنى «بولاشاق ويىندارى- 2026» تۋرنيرىنىڭ تەلەۆيزيالىق ءتۇسىرىلىمىن جاسايدى
استانا. KAZINFORM - استانادا 29-شىلدە مەن 9-تامىز ارالىعىندا وتەتىن حالىقارالىق «بولاشاق ويىندارى- 2026» مۋلتيسپورتتىق تۋرنيرىنىڭ تەلەۆيزيالىق كورسەتىلىمىن قامتاماسىز ەتۋگە پرەزيدەنت تەلەراديوكەشەنىنىڭ 150 گە جۋىق مامانى جۇمىلدىرىلادى.
پرەزيدەنت تەلەراديوكەشەنى ءتۋرنيردىڭ اشىلۋ سالتاناتىن، سونداي-اق Qazaqstan جەڭىل اتلەتيكالىق سپورت كەشەنىندە وتەتىن ءۇش فيدجيتال ديستسيپليناسى بويىنشا جارىستاردىڭ تەلەۆيزيالىق ءوندىرىسىن جۇزەگە اسىرادى. مۇندا Phygital Basketball (29-شىلدە – 3-تامىز)، Phygital Football (4-9-تامىز) جانە Phygital Fighting (8-تامىز) تۋرنيرلەرى وتەدى.
ول ءۇشىن كوپكامەرالى تۇسىرىلىمگە ارنالعان زاماناۋي جابدىقپەن جابدىقتالعان جىلجىمالى تەلەۆيزيالىق ستانسيالار پايدالانىلادى. ولار تۋرنيردىڭ نەگىزگى ءىس-شارالارىن جوعارى ساپادا ءتۇسىرىپ، تەلەۆيزيالىق ءوندىرىس پەن ترانسلياتسيانى قامتاماسىز ەتەدى.
قازىرگى ۋاقىتتا جارىسقا دايىندىق جۇمىستارى سوڭعى كەزەڭگە شىقتى. جىلجىمالى تەلەۆيزيالىق ستانسيالار سپورت نىساندارىنا ورنالاستىرىلىپ، جابدىقتار مەن سيگنال تاراتۋ جەلىلەرىنە تەحنيكالىق تەكسەرۋلەر جۇرگىزىلدى. قازىر باس رەپەتيتسيالار ءوتىپ جاتىر.
«بولاشاق ويىندارىنىڭ» اشىلۋ سالتاناتىن تۇسىرۋگە 24 تەليەۆيزيالىق كامەرا تارتىلادى. سونىمەن قاتار ۇيىمداستىرۋشىلار ءتۇرلى راكۋرستان ءتۇسىرىلىم جۇرگىزۋ ءۇشىن تروستىق كامەرا جۇيەسى مەن وپەراتورلىق كران سياقتى قوسىمشا ارنايى جابدىق ورناتتى.
تەلەۆيزيالىق وندىرىسكە رەجيسسەرلەر، ينجەنەرلەر، وپەراتورلار، دىبىس رەجيسسەرلەرى، جارىق قويۋ ماماندارى جانە وزگە دە تەحنيكالىق قىزمەتكەرلەر قاتىسادى.
تۋرنيردىڭ اشىلۋ سالتاناتى مەن نەگىزگى جارىستارىن Jibek Joly جانە Silk Way تەلەارنالارى تىكەلەي ەفيردە كورسەتەدى.
«بولاشاق ويىندارى - 2026» ءداستۇرلى سپورت پەن زاماناۋي سيفرلىق تەحنولوگيالاردى بىرىكتىرەدى. جارىسقا حالىقارالىق كلۋبتار قۇرامىندا الەمنىڭ 50 دەن استام ەلىنەن 800 دەن استام سپورتشى قاتىسادى دەپ كۇتىلۋدە. تۋرنيردىڭ جالپى جۇلدە قورى 4 ميلليون 650 مىڭ ا ق ش دوللارىن قۇرايدى.
ەسكە سالايىق، 2024-جىلدىڭ اقپان ايىندا قازان قالاسىندا وتكەن «بولاشاق ويىندارىندا» مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ كەلەسى ءتۋرنيردى قازاقستاندا وتكىزۋدى ۇسىنعان بولاتىن. سول جىلدىڭ قازان ايىندا قازاقستان پەرۋ مەن چيليدى باسىپ وزىپ، حالىقارالىق ىرىكتەۋ قورىتىندىسى بويىنشا جارىستى قابىلدايتىن ەل بولىپ تاڭدالدى.
«بولاشاق ويىندارى - 2026» تۋرنيرىنە بيلەتتەردى ساتۋ 20-مامىردا باستالدى. 21 -شىلدەدە قازاقستاننىڭ تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگى جارىستاردىڭ رەسمي كەستەسىن تانىستىردى. ال 25-شىلدەدە استانا العاشقى قاتىسۋشىلاردى قارسى الدى. 27-شىلدەدە ەلورداعا Dota 2 الەمىنىڭ الپاۋىت كوماندالارى Xtreme Gaming جانە Vici Gaming كەلدى. بۇل ۇجىمدار The International ءتۋرنيرىنىڭ فيناليستەرى، حالىقارالىق جارىستاردىڭ جەڭىمپازدارى سانالادى.
ايتا كەتەيىك، «بولاشاق ويىندارىنا» 20 مىڭ تۋريست كەلەتىنى حابارلاندى.