پرەزيدەنت تەلەراديوكەشەنى 30 جىلدا قانشا دەرەكتى فيلم ءتۇسىردى
استانا. KAZINFORM - بۇل تۋرالى دەرەكتى كينو ورتالىعىنىڭ باس پروديۋسەرى ادىلبەك قۇلامان Jibek Joly راديوسىنا بەرگەن سۇحباتىندا ايتتى.
ونىڭ ايتۋىنشا، ورتالىقتىڭ جۇمىسى تەك دەرەكتى فيلمدەر تۇسىرۋمەن شەكتەلمەيدى. سونىمەن قاتار بەينەروليكتەر مەن ءتۇرلى ارنايى جوبالار دا دايىندالادى.
- 30 جىلدا 1000 نان استام دەرەكتى فيلم تۇسىردىك. دەرەكتى فيلمدەردى دايىنداۋ بار، ودان بولەك بەينەروليكتەر، ارنايى جوبالار، بارلىعى دا ءبىزدىڭ جۇمىسىمىزعا كىرەدى. ءاربىر جاساعان جۇمىسىمىزعا تىڭعىلىقتى دايىندالۋ ءۇشىن ءبىز الدىن الا يدەيانى ۇجىم بولىپ ويلاستىرامىز. ودان كەيىن ونىڭ كونتەنتتى دايىنداۋ كەزىندەگى ءارتۇرلى كەزەڭدەرى بار. سەناري جازۋ، مونتاج جاساۋ، دىبىسپەن ارلەۋ - مۇنىڭ بارلىعى ۇلكەن ۇجىمنىڭ ەڭبەگى. سوندىقتان وسى جۇمىستىڭ ءبارىن ۇيىمداستىرۋدا پروديۋسەردىڭ ءرولى وتە ماڭىزدى. يدەيا تۋعان ساتتەن باستاپ جوبا تولىق اياقتالعانعا دەيىن پروديۋسەردىڭ جۇمىسى جالعاسادى، - دەدى ادىلبەك قۇلامان.
ول دەرەكتى فيلمنىڭ ساپالى شىعۋى شىعارماشىلىق توپتىڭ ۇيلەسىمدى جۇمىسىنا تىكەلەي بايلانىستى ەكەنىن اتاپ ءوتتى. پروديۋسەردىڭ مىندەتى يدەيانى جۇزەگە اسىرۋدىڭ بارلىق كەزەڭىن ۇيلەستىرىپ، تۇسىرىلىمنەن باستاپ سوڭعى مونتاجعا دەيىنگى ۇدەرىستى باقىلاۋدى قامتيدى.
بۇعان دەيىن ديماشتىڭ نيۋ-يوركتەگى تاريحي كونسەرتى جايلى دەرەكتى فيلمى كورەرمەنگە جول تارتاتىنى جايلى جازدىق.