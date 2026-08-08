KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    پرەزيدەنت تۇلپارىنىڭ جاڭا ۆيدەوسى قىزۋ تالقىلانىپ جاتىر

    استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنتتىڭ سۇيىكتى سايگۇلىگى اقجاننىڭ كەڭ دالادا جەلىگەن جاڭا ۆيدەوسى جاريالاندى.

    Акжан — «Чистую душу» — впервые показали во время прогулки в поле
    Фото: Кадр из видео

    اقجان - وتە سيرەك كەزدەسەتىن قىلاڭبوز ءتۇستى جىلقى. عاناتلى جانە تابىس دەگەن تۇرىكمەننىڭ تازا قاندى اقالتەكەسىنەن تۋعان. مۇنداي قىلاڭبوز تۇكتى جىلقى اقالتەكە تۇقىمىنىڭ ءوز ىشىندە 3 پايىزعا جەتپەيدى.

    سول سەبەپتى الەمدە دە، الەۋمەتتىك جەلىدە دە اقجاننىڭ داڭقى كەڭ تارادى.

    دالا توسىندەگى ۆيدەونى 2 ميلليوننان استام وقىرمانى بار تانىمال بلوگەر داستان مۇحامەتراحىم پاراقشاسىندا جاريالادى.

    - جاساندى ينتەللەكتىدەن جاقسىراق. سەبەبى بۇل شىنايى، - دەپ جازىلعان بەينەكادردا.

    ءتۇسىرىلىم جۇمىستارى استانا قالاسىنىڭ ماڭىندا وتكەن.

    - تۇلپاردى العاش بولىپ تابيعاتقا شىعارىپ، درونعا تۇسىردىك. پرەزيدەنتىمىزدىڭ سەنىمىمەن سۇيىكتى تۇلپارىن ءتۇسىرۋ ماعان بۇيىرعان ەكەن، - دەپ جازدى داستان مۇحامەتراحىم Instagram پاراقشاسىندا.

    قوعام قاسىم-جومارت توقايەۆ
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    اۆتور