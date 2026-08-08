پرەزيدەنت تۇلپارىنىڭ جاڭا ۆيدەوسى قىزۋ تالقىلانىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنتتىڭ سۇيىكتى سايگۇلىگى اقجاننىڭ كەڭ دالادا جەلىگەن جاڭا ۆيدەوسى جاريالاندى.
اقجان - وتە سيرەك كەزدەسەتىن قىلاڭبوز ءتۇستى جىلقى. عاناتلى جانە تابىس دەگەن تۇرىكمەننىڭ تازا قاندى اقالتەكەسىنەن تۋعان. مۇنداي قىلاڭبوز تۇكتى جىلقى اقالتەكە تۇقىمىنىڭ ءوز ىشىندە 3 پايىزعا جەتپەيدى.
سول سەبەپتى الەمدە دە، الەۋمەتتىك جەلىدە دە اقجاننىڭ داڭقى كەڭ تارادى.
دالا توسىندەگى ۆيدەونى 2 ميلليوننان استام وقىرمانى بار تانىمال بلوگەر داستان مۇحامەتراحىم پاراقشاسىندا جاريالادى.
- جاساندى ينتەللەكتىدەن جاقسىراق. سەبەبى بۇل شىنايى، - دەپ جازىلعان بەينەكادردا.
ءتۇسىرىلىم جۇمىستارى استانا قالاسىنىڭ ماڭىندا وتكەن.
- تۇلپاردى العاش بولىپ تابيعاتقا شىعارىپ، درونعا تۇسىردىك. پرەزيدەنتىمىزدىڭ سەنىمىمەن سۇيىكتى تۇلپارىن ءتۇسىرۋ ماعان بۇيىرعان ەكەن، - دەپ جازدى داستان مۇحامەتراحىم Instagram پاراقشاسىندا.