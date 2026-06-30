پرەزيدەنت: دەپۋتاتتار كورپۋسى ءوز قىزمەتىندە بۇرىن-سوڭدى بولماعان ناتيجە كورسەتتى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ پارلامەنت پالاتالارىنىڭ بىرلەسكەن وتىرىسىندا سەنات جانە ءماجىلىس دەپۋتاتتارىنىڭ كونستيتۋتسيالىق رەفورمالاردى ىسكە اسىرۋعا قوسقان زور ۇلەسى جونىندە مالىمدەمە جاسادى.
- وسى شاقىرىلىمداعى پارلامەنت دەپۋتاتتارى زاڭ شىعارۋ ىسىندە ساپالى جۇمىس اتقارۋىمەن ەستە قالادى. دەپۋتاتتار كورپۋسى ءوز قىزمەتىندە بۇرىن-سوڭدى بولماعان ناتيجە كورسەتتى.
سىزدەر ادىلەتتى قازاقستاننىڭ نەگىزىن قالاۋ ۇدەرىسىنە، سونداي-اق كونستيتۋتسيانى ازىرلەپ، قابىلداۋعا زور ۇلەس قوستىڭىزدار.
كەز كەلگەن دەپۋتات ساياساتكەرلەر مەن قوعام قايراتكەرلەرىنىڭ كەلەسى بۋىنىنا، بالالارى مەن نەمەرەلەرىنە: «مەن 2026 -جىلى قابىلدانعان كونستيتۋتسيانى دايىنداۋعا تىكەلەي قاتىسقانمىن» دەپ ەش ۇيالماي ايتا الادى، - دەدى پرەزيدەنت.
ونىڭ مالىمدەۋىنشە، دەپۋتاتتىق كورپۋس پارلامەنتتىك رەفورمانى تولىق قولدادى. سول ارقىلى ساياسي جانە ازاماتتىق جاۋاپكەرشىلىك تانىتىپ، ۇلت مۇددەسى بارىنەن بيىك تۇراتىنىن بۇكىل الەمگە پاش ەتتى.
- وسىندا وتىرعان ءبىراز دەپۋتات كونستيتۋتسيالىق كوميسسيا قۇرامىندا بولدى. سىزدەر ازاماتتارمەن كەزدەسىپ، مەملەكەتىمىزدىڭ تۇرپاتىن وزگەرتەتىن، ەكونوميكالىق الەۋەتىن كۇشەيتەتىن رەفورمالاردىڭ ءمان-ماڭىزىن جۇرتشىلىققا جان-جاقتى ءتۇسىندىرىپ بەردىڭىزدەر.
سىزدەر جالپىحالىقتىق رەفەرەندۋمدا اتا زاڭىمىز قابىلدانعان سوڭ مەملەكەتىمىزدىڭ قۇقىقتىق جۇيەسىن جەدەل ءارى ساپالى جاڭارتۋ جۇمىسىن جۇرگىزدىڭىزدەر.
وتە قىسقا مەرزىمدە ەلىمىزدىڭ زاڭناماسىن جاڭا كونستيتۋتسيا نورمالارىنا ساي وزگەرتۋ جۇمىسىن اتقاردىڭىزدار. اتاپ ايتقاندا، پارلامەنت 9 زاڭ توپتاماسىن، سونىڭ ىشىندە 6 كونستيتۋتسيالىق زاڭدى شۇعىل ازىرلەپ، قابىلدادى، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.