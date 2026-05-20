پرەزيدەنت تاپسىرماسى: زايسان جانە كاتونقاراعايداعى ەكى اۋەجايدىڭ قۇرىلىس قارقىنى قانداي
وسكەمەن. KAZINFORM - شىعىس قازاقستان وبلىسىندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ تاپسىرماسىمەن زايسان جانە كاتونقاراعاي اۋداندارىندا اۋەجايلار سالۋ جۇمىستارى جالعاسىپ جاتىر.
قازىرگى تاڭدا زايسان اۋەجايىنىڭ قۇرىلىسى 76 پايىزعا اياقتالعان. اۋەايلاقتىڭ نەگىزگى بولىگى - ۇشۋ-قونۋ جولاعى، پەررون جانە رۋلدەۋ جولى تولىق سالىنىپ ءبىتتى. قازىر عيماراتتار، ينجەنەرلىك ينفراقۇرىلىم، اۆتوجولدار مەن اۋماقتى قورشاۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ جاتىر.
- كاتونقاراعاي اۋدانىنداعى اۋەجاي قۇرىلىسى 55 پايىزعا ورىندالعان. قازىرگى ۋاقىتتا جاساندى ۇشۋ- قونۋ جولاعىنا اسفالت بەتون جابىنىنىڭ ەكىنشى قاباتىن توسەۋ، عيماراتتار مەن ينجەنەرلىك جەلىلەر سالۋ، كىرەبەرىس جولدار مەن پەريمەترلىك قورشاۋ ورناتۋ جۇمىستارى اتقارىلىپ جاتىر، - دەپ حابارلادى ش ق و اكىمدىگىنەن.
جوسپار بويىنشا زايسان اۋەجايىنىڭ قۇرىلىسى وسى جازدا، ال كاتونقاراعايداعى اۋەجايدىڭ قۇرىلىسى كۇزدىڭ باسىندا اياقتالماق. ال قاجەتتى سەرتيفيكاتتاۋ راسىمدەرىنەن كەيىن ەكى اۋەجايدى دا تولىق پايدالانۋعا بەرۋ جىل سوڭىنا دەيىن جوسپارلانعان.
ءار نىساندا 57 تۇراقتى جۇمىس ورنى اشىلادى. قۇرىلىس كەزەڭىندە 320 ادام ماۋسىمدىق جۇمىسپەن قامتىلعان. جاڭا اۋەجايلاردىڭ وپەراتورلىق قىزمەتىن «وسكەمەن اۋەجايى» ا ق اتقارادى.
