پرەزيدەنت قۇرىلتاي دەپۋتاتتارىنىڭ سايلاۋ كۇنىن بەلگىلەدى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى «قازاقستان رەسپۋبليكاسى قۇرىلتايىنىڭ سايلاۋىن تاعايىنداۋ تۋرالى» جارلىققا قول قويدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
قازاقستان رەسپۋبليكاسى كونستيتۋتسياسىنىڭ 46-بابىنىڭ 3) تارماقشاسىنا جانە 95-بابىنىڭ 1-تارماعىنا سايكەس قاۋلى ەتەمىن:
1. قازاقستان رەسپۋبليكاسى قۇرىلتايىنىڭ دەپۋتاتتارىن سايلاۋ 2026 -جىلعى 23-تامىزعا تاعايىندالسىن.
2. قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ورتالىق سايلاۋ كوميسسياسى قازاقستان رەسپۋبليكاسى قۇرىلتايىنىڭ دەپۋتاتتارىن سايلاۋعا دايىندىقتى جانە ونى وتكىزۋدى ۇيىمداستىرسىن.
3. قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇكىمەتى، استانانىڭ، وبلىستاردىڭ، رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار قالالاردىڭ اكىمدەرى قازاقستان رەسپۋبليكاسى قۇرىلتايىنىڭ دەپۋتاتتارىن سايلاۋدى ۇيىمداستىرۋشىلىق، ماتەريالدىق - تەحنيكالىق جانە قارجىلىق قامتاماسىز ەتۋ جونىندەگى بارلىق قاجەتتى شارالاردى كىدىرىسسىز قابىلداسىن.
4. وسى جارلىق جاريالانعان كۇنىنەن باستاپ قولدانىسقا ەنگىزىلەدى.
قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ
پرەزيدەنتى ق. توقايەۆ
استانا، اقوردا، 2026 -جىلعى 1-شىلدە
№ 1338