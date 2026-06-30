پرەزيدەنت قۇرىلتاي جونىندە: بۇل وزگەرىس قازاقستاندا تاريحي ساباقتاستىق بار ەكەنىن انىق كورسەتەدى
استانا. KAZINFORM - تەرەڭنەن تامىر تارتقان مەملەكەتتىگىمىزدىڭ جاڭا كەزەڭىنە قادام باسقالى تۇرمىز. بۇل تۋرالى پارلامەنت پالاتالارىنىڭ بىرلەسكەن وتىرىسىندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ءمالىم ەتتى.
- بۇگىنگى پارلامەنتتىڭ قوس پالاتاسىنىڭ بىرلەسكەن وتىرىسىنىڭ تاريحي ءمان-ماڭىزى ايرىقشا دەپ ايتساق، دۇرىس بولار. بۇل ءدۇيىم حالقىمىز ءۇشىن دە ايقىن نارسە، اقيقات. بۇگىن ءبىز مەملەكەتىمىزدىڭ زاڭ شىعارۋشى ورگانى - پارلامەنتتىڭ كەزەكتى سەسسياسىن اياقتاپ، تاۋەلسىز قازاقستاننىڭ دامۋىنداعى تۇتاس ءبىر ءداۋىردى قورىتىندىلاپ وتىرمىز. وسىلايشا، تەرەڭنەن تامىر تارتقان مەملەكەتتىگىمىزدىڭ جاڭا كەزەڭىنە قادام باسقالى تۇرمىز، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
وسى ورايدا پرەزيدەنت ەرتەڭ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ جاڭا كونستيتۋتسياسى زاڭدى كۇشىنە ەنەتىنىن ەسكە سالدى.
- ۇلت زاڭىمەن قاتار، مەملەكەتتىك بيلىك جۇيەسى دە تۇبەگەيلى جاڭا سيپاتقا يە بولماق. قوس پالاتالى پارلامەنتتىڭ ورنىنا قۇرىلتاي كەلەدى. جالپى، بۇل وزگەرىس قازاقستاندا تاريحي ساباقتاستىق بار ەكەنىن انىق كورسەتەدى، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
بۇعان دەيىن پرەزيدەنتتىڭ قاتىسۋىمەن پارلامەنت پالاتالارىنىڭ بىرلەسكەن وتىرىسى باستالعانىن جازعان ەدىك.