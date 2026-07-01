پرەزيدەنت قازاقستاندىقتاردى جاڭا كونستيتۋتسيانىڭ كۇشىنە ەنۋىمەن قۇتتىقتادى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ قازاقستاننىڭ جاڭا كونستيتۋتسياسىنىڭ كۇشىنە ەنۋىنە وراي ۇندەۋ جاسادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى ءمالىم ەتتى.
- جاڭا كونستيتۋتسيامىزدىڭ زاڭدى كۇشىنە ەنۋى - بۇكىل ەلىمىز ءۇشىن ايرىقشا ماڭىزدى وقيعا. بارشاڭىزدى شىن جۇرەكتەن قۇتتىقتايمىن! بۇگىن تاۋەلسىز قازاقستان تاريحىنىڭ جاڭا ءداۋىرى باستالادى. ءبىز ساياسي-ەكونوميكالىق رەفورمالاردىڭ، اۋقىمدى وزگەرىستەردىڭ جانە قارقىندى دامۋدىڭ داڭعىل جولىنا تۇسەمىز. وسى ەرەكشە كۇن ەلىمىزدىڭ بۇكىل ساياسي جۇيەسىن، سونداي-اق مەملەكەتتىڭ جانە ازاماتتىق قوعامنىڭ نەگىزگى ينستيتۋتتارىن تۇبەگەيلى جاڭعىرتۋ كەزەڭى باستالعانىن اڭعارتادى. 15-ناۋرىزدا وتكەن جالپىۇلتتىق رەفەرەندۋمدا قازاقستان حالقى ەل تاعدىرىنا تىكەلەي ىقپال ەتەتىن جانە مەملەكەتتىڭ ونداعان جىلدارعا ارنالعان دامۋ باعدارىن ايقىندايتىن تاڭداۋىن جاسادى. ميلليونداعان وتانداسىمىز بەرەكەلى بىرلىك تانىتىپ، شىنايى وتانشىلدىق پەن جوعارى جاۋاپكەرشىلىكتىڭ وزىق ۇلگىسىن كورسەتتى. بۇل تاريحي شەشىمنىڭ ءتول شەجىرەمىزدە التىن ارىپپەن جازىلاتىنى انىق. بۇدان بىلاي كونستيتۋتسيا كۇنى «ناۋرىزناما» ونكۇندىگىمەن قاتار اتالىپ وتەدى. مۇنىڭ سيمۆولدىق ءمانى زور. كونستيتۋتسيا كۇنى ەل ىشىندە عاسىرلار بويى ورنىققان كوكتەمگى جاڭارۋ داستۇرلەرىن اتا زاڭنىڭ باستى قاعيداتتارىمەن توعىستىرادى، ياعني ازاماتتارىمىزدىڭ ىرىستى ىنتىماققا، وزىق بىلىمگە، ەل يگىلىگى جولىندا ادال ەڭبەك ەتۋگە دەگەن تالپىنىسىمەن ۇندەسەدى. ءبىز ناعىز حالىق كونستيتۋتسياسىنىڭ مىزعىماس قۇقىقتىق نەگىزىنە ارقا سۇيەپ، بارلىق ماقسات-مۇراتتارىمىزعا مىندەتتى تۇردە جەتەمىز. زاڭ مەن ءتارتىپ، ەڭبەكسۇيگىشتىك پەن ورلەۋ، تازالىق پەن تابيعاتتى ايالاۋ سىندى جاسامپازدىق قۇندىلىقتارىن قوعامدا بەرىك ورنىقتىرامىز. بۇعان ەش كۇمانىم جوق. ءبىز بىرلىگى بەكەم، ءبىرتۇتاس ۇلت رەتىندە الەمدىك وركەنيەتتىڭ شىڭىن باعىندىرىپ، بارشاعا بىردەي مۇمكىندىك بەرەتىن جانە بارلىق ازاماتتىڭ جان- جاقتى دامۋىنا جول اشاتىن مەملەكەتتى - ادىلەتتى قازاقستاندى قۇرامىز! قاستەرلى وتانىمىزدى كوركەيتۋ جولىنداعى جوسپارلارىمىزدى ويداعىداي ورىندايمىز. مەن بۇعان كامىل سەنەمىن! قازاقستان رەسپۋبليكاسى جاساي بەرسىن! حالقىمىز ماڭگى جاساسىن، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ايتا كەتەيىك، بۇگىن جاڭا كونستيتۋتسيا كۇشىنە ەندى. جالپىحالىقتىق رەفەرەندۋم ناتيجەسىندە قابىلدانعان تاريحي قۇجات مەملەكەتتىك باسقارۋ جۇيەسىن، قوعامنىڭ دامۋ باعىتىن تۇبەگەيلى وزگەرتپەك.