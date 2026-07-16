پرەزيدەنت: قازاقستان قىتايلىق ينۆەستورلار ءۇشىن ءاردايىم قولايلى بيزنەس ورتا جاساۋعا دايىن
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قازاقستان مەن قىتاي ەۋرازياداعى جاڭا تەحنولوگيالىق ءداۋىردىڭ كەلبەتىن بىرگە قالىپتاستىرا الاتىنىنا سەنىم ءبىلدىردى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
- قازاقستان قىتايلىق ينۆەستورلار ءۇشىن ءاردايىم قولايلى بيزنەس ورتا جاساۋعا دايىن. ءبىز ينۆەستيتسيالاردى قورعاۋعا زاڭ جۇزىندە كەپىلدىك بەرەمىز. زاماناۋي ينفراقۇرىلىم مەن بىلىكتى كادرلار ۇسىنىپ، جان-جاقتى مەملەكەتتىك قولداۋ كورسەتەمىز. ماقساتىمىز - تەك كاپيتال تارتۋ ەمەس. ءبىز جاڭا تەحنولوگيالاردى بىرلەسىپ ازىرلەۋگە، عىلىمي زەرتتەۋ ورتالىقتارىن قۇرۋعا، جاڭا وندىرىستىك تىزبەك قالىپتاستىرۋعا جانە بولاشاقتىڭ باعدارى - ءبىلىم ەكونوميكاسىن العا باستايتىن ادام كاپيتالىن دامىتۋعا ۇمتىلامىز. بۇگىنگى باسقوسۋىمىز جاڭا بىرلەسكەن جوبالارعا، اۋقىمدى ينۆەستيتسيالارعا جول اشادى دەپ سەنەمىن! - دەدى قازاقستان پرەزيدەنتى.
جيىندا ق ح ر ونەركاسىپ جانە اقپاراتتاندىرۋ ءمينيسترى لي لەچەن، CItic Group كومپانياسى ديرەكتورلار كەڭەسىنىڭ ءتوراعاسى سي گوحۋا، 01AI كومپانياسىنىڭ باس ديرەكتورى لي كاي-فۋ، Huawei Technologies كومپانياسى بايقاۋشىلار كەڭەسىنىڭ مۇشەسى، قوعاممەن بايلانىس جانە كورپوراتيۆتىك كوممۋنيكاتسيالار دەپارتامەنتىنىڭ پرەزيدەنتى ۆان تسزيانفەن، Agibot كومپانياسى ديرەكتورلار كەڭەسىنىڭ ءتوراعاسى، باس وپەراتسيالىق ديرەكتورى تسزيان تسينسۋن، Goldcard Smart Group كومپانياسىنىڭ باسقارما ءتوراعاسى جانە پرەزيدەنتى يان بين، Ningbo Hoshine Group كومپانياسى ديرەكتورلار كەڭەسىنىڭ ءتوراعاسى لو ليگو، YTO Express كومپانياسى ديرەكتورلار كەڭەسىنىڭ ءتوراعاسى يۋي حۋەيتسزياو، Xinjiang Lihua (Group) كومپانياسى ديرەكتورلار كەڭەسىنىڭ ءتوراعاسى چجان شيحاي ءسوز سويلەدى.