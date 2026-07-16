KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    پرەزيدەنت: قازاقستان قىتايلىق ينۆەستورلار ءۇشىن ءاردايىم قولايلى بيزنەس ورتا جاساۋعا دايىن

    استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قازاقستان مەن قىتاي ەۋرازياداعى جاڭا تەحنولوگيالىق ءداۋىردىڭ كەلبەتىن بىرگە قالىپتاستىرا الاتىنىنا سەنىم ءبىلدىردى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    Қасим-Жомарт Тоқаев етакчи Хитой компаниялари раҳбарлари билан учрашди
    Фото: Ақорда

    - قازاقستان قىتايلىق ينۆەستورلار ءۇشىن ءاردايىم قولايلى بيزنەس ورتا جاساۋعا دايىن. ءبىز ينۆەستيتسيالاردى قورعاۋعا زاڭ جۇزىندە كەپىلدىك بەرەمىز. زاماناۋي ينفراقۇرىلىم مەن بىلىكتى كادرلار ۇسىنىپ، جان-جاقتى مەملەكەتتىك قولداۋ كورسەتەمىز. ماقساتىمىز - تەك كاپيتال تارتۋ ەمەس. ءبىز جاڭا تەحنولوگيالاردى بىرلەسىپ ازىرلەۋگە، عىلىمي زەرتتەۋ ورتالىقتارىن قۇرۋعا، جاڭا وندىرىستىك تىزبەك قالىپتاستىرۋعا جانە بولاشاقتىڭ باعدارى - ءبىلىم ەكونوميكاسىن العا باستايتىن ادام كاپيتالىن دامىتۋعا ۇمتىلامىز. بۇگىنگى باسقوسۋىمىز جاڭا بىرلەسكەن جوبالارعا، اۋقىمدى ينۆەستيتسيالارعا جول اشادى دەپ سەنەمىن! - دەدى قازاقستان پرەزيدەنتى.

    Қасым-Жомарт Тоқаев Қытайдың жетекші компаниялары басшыларымен кездесті
    Фото: akorda

    جيىندا ق ح ر ونەركاسىپ جانە اقپاراتتاندىرۋ ءمينيسترى لي لەچەن، CItic Group كومپانياسى ديرەكتورلار كەڭەسىنىڭ ءتوراعاسى سي گوحۋا، 01AI كومپانياسىنىڭ باس ديرەكتورى لي كاي-فۋ، Huawei Technologies كومپانياسى بايقاۋشىلار كەڭەسىنىڭ مۇشەسى، قوعاممەن بايلانىس جانە كورپوراتيۆتىك كوممۋنيكاتسيالار دەپارتامەنتىنىڭ پرەزيدەنتى ۆان تسزيانفەن، Agibot كومپانياسى ديرەكتورلار كەڭەسىنىڭ ءتوراعاسى، باس وپەراتسيالىق ديرەكتورى تسزيان تسينسۋن، Goldcard Smart Group كومپانياسىنىڭ باسقارما ءتوراعاسى جانە پرەزيدەنتى يان بين، Ningbo Hoshine Group كومپانياسى ديرەكتورلار كەڭەسىنىڭ ءتوراعاسى لو ليگو، YTO Express كومپانياسى ديرەكتورلار كەڭەسىنىڭ ءتوراعاسى يۋي حۋەيتسزياو، Xinjiang Lihua (Group) كومپانياسى ديرەكتورلار كەڭەسىنىڭ ءتوراعاسى چجان شيحاي ءسوز سويلەدى.

    سىرتقى ساياسات ەكونوميكا
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    اۆتور