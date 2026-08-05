پرەزيدەنت ۇلتتىق ارحيۆتىڭ ۇجىمى مەن ارداگەرلەرىن 20 جىلدىق مەرەيتويمەن قۇتتىقتادى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۇلتتىق ءارحيۆىنىڭ ۇجىمى مەن ارداگەرلەرىن 20 جىلدىق مەرەيتويمەن قۇتتىقتادى.
استانادا قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۇلتتىق ءارحيۆىنىڭ 20 جىلدىعىنا ارنالعان «ارحيۆتەر: سيفرلىق ترانسفورماتسيا، كونستيتۋتسيالىق قۇندىلىقتار، تاريحي مۇرا» اتتى حالىقارالىق عىلىمي-پراكتيكالىق كونفەرەنتسيا ءوتتى.
كونفەرەنتسيا جۇمىسىنا قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەمەر- ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى - مادەنيەت جانە اقپارات ءمينيسترى ايدا بالايەۆا، قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتى اكىمشىلىگىنىڭ، مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ وكىلدەرى، تۇركيا، رەسەي، وزبەكستان، ساۋد ارابياسى جانە تاجىكستاننىڭ ارحيۆ مەكەمەلەرىنىڭ باسشىلارى مەن ماماندارى، سونداي-اق ارحيۆ سالاسىنىڭ جەتەكشى عالىمدارى مەن ساراپشىلارى قاتىستى.
ءىس-شارانىڭ اشىلۋىندا ايدا بالايەۆا قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ قۇتتىقتاۋ حاتىن وقىپ بەردى. مەملەكەت باسشىسى ارحيۆ سالاسىنىڭ قىزمەتكەرلەرى مەن ارداگەرلەرىن ۇلتتىق ءارحيۆتىڭ 20 جىلدىق مەرەيتويىمەن قۇتتىقتاپ، ەلىمىزدىڭ تاريحي مۇراسىن ساقتاۋعا قوسقان ەلەۋلى ۇلەستەرى ءۇشىن ريزاشىلىعىن ءبىلدىردى.
- ارحيۆ قورىندا تاۋەلسىز قازاقستاننىڭ قالىپتاسۋ جانە دامۋ كەزەڭدەرىن ايشىقتايتىن قۇندى مالىمەتتەر بار. مەكەمە ماماندارى شەتەلدىك ارحيۆتەردەن تابىلعان تاريحي جادىگەرلەردى زەردەلەپ، قۇندى قۇجاتتاردى ەلگە جەتكىزۋ جولىندا ەلەۋلى ەڭبەك ءسىڭىردى. سونىڭ ارقاسىندا ارحيۆ قورى ون ءتورت عاسىردى قامتيتىن بىرەگەي دەرەكتەرمەن تولىقتى. ۇلت شەجىرەسىن تەرەڭىرەك تانۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن مۇنداي يگى جۇمىستىڭ ءمانى ايرىقشا ەكەنى انىق. بۇگىنگى باسقوسۋدا ارحيۆ سالاسىن زامان تالابىنا ساي دامىتۋ جونىندە ساليقالى پىكىرلەر مەن ۇتىمدى ۇسىنىستار ايتىلادى دەپ سەنەمىن،-دەلىنگەن پرەزيدەنتتىڭ قۇتتىقتاۋ حاتىندا.
ءوز سوزىندە پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى ارحيۆ ءىسىنىڭ قالىپتاسۋى مەن دامۋىنا ۇلەس قوسقان ۇجىمعا جانە سالا ارداگەرلەرىنە العىس ايتىپ، بۇگىندە ەلىمىز اسا ماڭىزدى تاريحي كەزەڭدى باستان وتكەرىپ وتىرعانىن اتاپ ءوتتى.
- ءبىز قازىر ەل دامۋىنىڭ جاڭا داۋىرىنە اياق باستىق. جاڭا كونستيتۋتسيادا ادام كاپيتالى، ءبىلىم، عىلىم جانە يننوۆاتسيا ەل دامۋىنىڭ ستراتەگيالىق باسىمدىقتارى رەتىندە ايقىندالدى. سونىمەن قاتار تاريحي-مادەني مۇرانى ساقتاۋ مەن ۇلتتىق مادەنيەتتى قولداۋ كونستيتۋتسيالىق دەڭگەيدە بەكىتىلدى. بۇل - وتكەندى ساقتاۋ عانا ەمەس، بولاشاقتى باعامداۋ. ويتكەنى حالىقتىڭ تاريحي جادى - مەملەكەتتىڭ رۋحاني نەگىزى. ال سول مۇرانى ساقتايتىن باستى ينستيتۋتتاردىڭ ءبىرى - ارحيۆ. مەملەكەت باسشىسى جاڭا اتاپ وتكەندەي، ۇلتتىق ارحيۆ ءتول تاريحىمىزدى جاڭعىرتىپ، وسكەلەڭ ۇرپاققا جەتكىزۋدە زور ۇلەس قوسىپ كەلەدى. تاعى ءبىر جاقسى جاڭالىقتىڭ ءبىرى بيىل قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۇلتتىق ارحيۆىنە «ۇلتتىق» مارتەبە بەرىلەدى، - دەدى ايدا بالايەۆا.
مەرەيتويلىق داتاعا وراي ارحيۆ سالاسىنىڭ قالىپتاسۋى مەن دامۋىنا ەلەۋلى ۇلەس قوسقان ءبىرقاتار ارداگەرلەر مەن ماماندارعا مەملەكەت باسشىسىنىڭ اتىنان مەملەكەتتىك جانە ۆەدومستۆولىق ناگرادالار تابىستالدى.
«ارحيۆ: وتكەن مەن بولاشاقتى جالعاعان 20 جىل» اتتى قۇجاتتىق كورمە اياسىندا ۇلتتىق ارحيۆتە ونىڭ قىزمەتىنە ارنالعان ارنايى بۇرىش اشىلدى.
ايتا كەتەيىك، بۇگىندە قازاقستانداعى 237 مەملەكەتتىك ارحيۆتە ۇلتتىق ارحيۆ قورىنىڭ 30 ميلليونعا جۋىق قۇجاتى ساقتاۋلى. ارحيۆ سالاسىندا 3,5 مىڭنان استام مامان ەڭبەك ەتەدى. ارحيۆ قورلارى كورنەكتى مەملەكەت جانە قوعام قايراتكەرلەرىنىڭ، عىلىم مەن مادەنيەت وكىلدەرىنىڭ جەكە ارحيۆتىك قۇجاتتارىمەن تۇراقتى تۇردە تولىقتىرىلىپ كەلەدى.
ارحيۆ سالاسىن دامىتۋدىڭ نەگىزگى باعىتتارىنىڭ ءبىرى - سيفرلىق ترانسفورماتسيا. سوڭعى جىلدارى ۇلتتىق ارحيۆتەگى تسيفرلاندىرىلعان قۇجاتتاردىڭ ۇلەسى 3 پايىزدان 26 پايىزعا دەيىن ارتتى. قۇجاتتاردى قابىلداۋعا، ساقتاۋعا، سونداي-اق ازاماتتار مەن ۇيىمداردىڭ سۇراۋ سالۋلارىن جەدەل ورىنداۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن «قۇجاتتاردىڭ ءبىرىڭعاي ەلەكتروندىق ارحيۆى» اقپاراتتىق جۇيەسى ەنگىزىلدى.
ماماندار دايارلاۋ مەن ولاردىڭ بىلىكتىلىگىن ارتتىرۋعا دا ەرەكشە كوڭىل بولىنۋدە. بۇگىندە ارحيۆ سالاسىنىڭ مىڭنان استام قىزمەتكەرى ارنايى سەرتيفيكاتقا يە بولدى.
كونفەرەنتسيا بارىسىندا قاتىسۋشىلار ۇلتتىق ارحيۆ قورلارىن قالىپتاستىرۋ، ارحيۆ قۇجاتتارىن عىلىمي تۇرعىدا جاريالاۋ، حالىقارالىق ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتۋ، ارحيۆ سالاسىن سيفرلىق ترانسفورماتسيالاۋ جانە جاساندى ينتەللەكت تەحنولوگيالارىن قولدانۋ ماسەلەلەرىن تالقىلادى.
كونفەرەنتسيا قورىتىندىسى بويىنشا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ارحيۆ سالاسىن ودان ءارى دامىتۋعا باعىتتالعان قارار قابىلدانىپ، ناقتى ۇسىنىمدار ازىرلەندى.
ايتا كەتەلىك قازاقستاننىڭ ۇلتتىق ءارحيۆى 20 جىلدا 110 ميلليوننان استام قۇجاتتى سيفرلاندىردى.