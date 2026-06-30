پرەزيدەنت: ەلەكتروندىق پارلامەنتتى دامىتۋعا باسىمدىق بەرىلەدى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ جاڭا قۇرىلتايدىڭ تەحنولوگيالىق پروگرەستىڭ جەتەكشى فاكتورى بولارىنا ءۇمىت ءبىلدىردى. دەپۋتاتتار زاڭ شىعارۋ قىزمەتىندە سيفرلىق تەحنولوگيالار مەن ۇلكەن دەرەكتەردى كەڭىنەن قولدانۋى ءتيىس ەكەنىن مالىمدەدى.
بىلتىر قازان ايىندا وتكەن پارلامەنتتىك رەفورما جونىندەگى جۇمىس توبىنىڭ العاشقى وتىرىسىندا پرەزيدەنت تولىققاندى e-Parliament جۇيەسىن ەنگىزۋ ماسەلەسىن كوتەردى.
- قازاقستان e-Government، ياعني ەلەكتروندىق ۇكىمەتتىڭ دامۋ دەڭگەيى بويىنشا جاھاندىق رەيتينگتە الەمدەگى ۇزدىك 25 ەلدىڭ قاتارىنا كىردى. ەندى ەلەكتروندىق پارلامەنتتى قالىپتاستىرۋعا جانە دامىتۋعا كوپ كۇش-جىگەر جۇمساۋىمىز قاجەت، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ پارلامەنت پالاتالارىنىڭ سوڭعى بىرلەسكەن وتىرىسىندا.
جاڭادان سايلانعان دەپۋتاتتار زاڭ شىعارۋ ىسىندە بولجامدى ساراپتاماعا، ۇلكەن دەرەكقوردى باسقارۋ ارقىلى كەز كەلگەن شەشىمنىڭ ەكونوميكالىق سالدارى مەن الەۋمەتتىك تاۋەكەلدەرىن مودەلدەۋگە باسا ءمان بەرۋى كەرەك.
- ماڭىزدى زاڭ جوبالارىن ساراپشىلارمەن جانە جاۋاپتى قوعام بەلسەندىلەرىمەن بىرگە تالقىلاعان ءجون. سيفرلىق قۇرالداردى پايدالانۋ قاجەت. بۇل پىكىرتالاسقا قاتىسۋشىلار سانىن كوبەيتىپ، ماسەلەنى ناعىز قوعامدىق تالقىعا سالۋعا مۇمكىندىك بەرەدى، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
سونداي-اق قۇرىلتاي جالپىۇلتتىق دەڭگەيدەگى اشىق ديالوگ الاڭى رەتىندە قىزمەت ەتىپ، قوعامدى تولعاندىرعان وزەكتى ماسەلەلەرگە دەر كەزىندە نازار اۋدارۋى قاجەت.
- بۇل - ازاماتتاردىڭ دايەكتى وتىنىشتەرى مىندەتتى تۇردە ەسكەرىلىپ، ناقتى نورماتيۆتىك- قۇقىقتىق اكتىلەردى قابىلداۋ ارقىلى مەملەكەتتىك مەكەمەلەرگە ءتيىستى تاپسىرمالار بەرىلۋى كەرەك دەگەن ءسوز، - دەپ تۇيىندەدى پرەزيدەنت.
ەسكە سالساق، بيىل 1-قىركۇيەكتەن باستاپ جاڭا پارلامەنت - قۇرىلتاي ءوز جۇمىسىنا كىرىسەدى.
اتا زاڭنىڭ 94-بابىنا سايكەس، رەسپۋبليكالىق رەفەرەندۋمدا قابىلدانعان قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كونستيتۋتسياسى 2026 -جىلعى 1-شىلدەدەن باستاپ كۇشىنە ەنەدى، بۇعان دەيىن قابىلدانعان قازاقستان رەسپۋبليكاسى كونستيتۋتسياسىنىڭ قولدانىسى سول مەزگىلدەن باستاپ توقتاتىلادى. رەسپۋبليكالىق رەفەرەندۋمدا كونستيتۋتسيا قابىلدانعان كۇن مەملەكەتتىك مەرەكە - قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كونستيتۋتسياسى كۇنى دەپ جاريالانادى.
ناقتىراق ايتقاندا، جاڭا كونستيتۋتسيانىڭ 95-بابىندا 1995 -جىلعى 30-تامىزداعى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كونستيتۋتسياسىنا سايكەس قالىپتاستىرىلعان قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پارلامەنتى ءوز وكىلەتتىگىن 2026 -جىلعى 1-شىلدەدەن باستاپ توقتاتاتىنى جازىلعان.
ال كونستيتۋتسيا كۇشىنە ەنگەن كۇننەن باستاپ ءبىر اي ىشىندە قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى قۇرىلتاي سايلاۋىن جاريالايدى جانە ول ەكى اي ىشىندە وتكىزىلەدى. ءبىرىنشى شاقىرىلعان قۇرىلتايدىڭ ءبىرىنشى سەسسياسى اشىلعان كۇننەن باستاپ ەكى اي ىشىندە قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى قۇرىلتايدىڭ كەلىسىمىمەن ۆيتسە-پرەزيدەنتتى تاعايىنداۋعا ءتيىس.