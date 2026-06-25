پرەزيدەنت جۋرناليستەر قاۋىمىن كاسىبي مەرەكەسىمەن قۇتتىقتادى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت ەڭ الدىمەن بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارى قىزمەتكەرلەرىن مەرەكەسىمەن قۇتتىقتاپ، جىلى لەبىزىن ءبىلدىردى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى ءمالىم ەتتى.
- بۇل كاسىبي مەرەكەنىڭ ەل ومىرىندە الاتىن ورنى ايرىقشا. سەبەبى جۋرناليستەر قاۋىمى - ەڭ الدىمەن قوعامنىڭ جارشىسى ءارى شىنايى جاناشىرى. سىزدەر ءاردايىم حالىقتىڭ كوكەيىندە جۇرگەن وزەكتى ماسەلەلەردى كوتەرىپ، جۇرت مۇددەسىنە ادال قىزمەت ەتىپ كەلەسىزدەر. قازىرگى جاھاندىق تەحنولوگيا دامىعان زاماندا ازاماتتارعا جەدەل، ساپالى ءارى شىنايى اقپارات تاراتۋ، ۇتىمدى ساراپتاما ۇسىنۋ دا جۋرناليستەر قاۋىمىنا جۇكتەلگەن ابىرويلى مىندەت سانالادى. مەملەكەت سىزدەردىڭ ەرەن ەڭبەكتەرىڭىزدى جوعارى باعالايدى. ەل پرەزيدەنتى رەتىندە بۇگىن مەن بارشا مەديا سالاسى ماماندارىنا شىنايى ريزاشىلىعىمدى بىلدىرەمىن، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
بۇعان دەيىن مەملەكەت باسشىسى ءبىرقاتار زاڭعا قول قويعانىن جازدىق.