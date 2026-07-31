پرەزيدەنت: جاھاندىق ۇدەرىستەردە ورتالىق ازيانىڭ ءرولى ايقىن ءارى سالماقتىراق
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ ورتالىق ازيا جانە ازەربايجان مەملەكەتتەرى باسشىلارىنىڭ بەيرەسمي كونسۋلتاتيۆتىك كەزدەسۋىندە جاھاندىق ۇدەرىستەردە ورتالىق ازيانىڭ ءرولى سەنىمدى تۇردە ارتىپ، الەمدىك ارەناداعى ايماقتىڭ ءۇنى ايقىن ءارى سالماقتىراق شىعا باستادى دەپ سانايتىنىن جەتكىزدى. بۇل تۋرالى اقوردا حابارلادى.
- بۇعان قىرعىزستاننىڭ بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمى قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ تۇراقتى ەمەس مۇشەسى رەتىندە سايلانۋى (2027-2028 -جىلدارعا) جارقىن مىسال بولا الادى. ورايلى ءساتتى پايدالانا وتىرىپ قىرعىز پرەزيدەنتى قۇرمەتتى سادىر نۇرعوجا ۇلى جاپاروۆتى جانە بارشا قىرعىز حالقىن وسى تاريحي جەتىستىكپەن قۇتتىقتايمىن، - دەدى پرەزيدەنت.
مەملەكەت باسشىسى ىقپالداستىقتىڭ بارلىق نەگىزگى ماسەلەسى بىلتىر تاشكەنتتە وتكەن كەزدەسۋدە ەگجەي-تەگجەيلى تالقىلانعانىن اتاپ ءوتتى.
- سول كەزدە ايتىلعان باستامالار، سونىڭ ىشىندە كونسۋلتاتيۆتىك كەزدەسۋلەردى ينستيتۋتسيونالدىق تۇرعىدان دامىتۋ ماسەلەسى ءالى دە وزەكتى جانە ونى ىسكە اسىرۋ ماقساتىندا بىرلەسە جۇمىس ىستەۋىمىز قاجەت. قازاقستان قول جەتكىزگەن كەلىسىمدەرگە ىنتالى، ەلدەرىمىز اراسىنداعى دوستىق، تاتۋ كورشىلىك جانە ستراتەگيالىق سەرىكتەستىكتى نىعايتۋعا باعىتتالعان جاسامپاز باستامالاردى ودان ءارى ىلگەرىلەتۋدى كوزدەيدى. بىرلەسكەن كۇش-جىگەر ارقىلى ورتاق پروگرەسس جولىندا بۇدان دا بيىك بەلەستەردى باعىندىراتىنىمىزعا سەنىمدىمىن. ءسوز سوڭىندا تۇرىكمەن دوس-باۋىرلارىمىزعا كونسۋلتاتيۆتىك كەزدەسۋلەر فورماتىنداعى الداعى ءىس-شارالاردى وتكىزۋدە تابىس تىلەيمىن، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
جيىندا قىرعىزستان پرەزيدەنتى سادىر جاپاروۆ، ازەربايجان پرەزيدەنتى يلحام الييەۆ، تاجىكستان پرەزيدەنتى ەمومالي راحمون، تۇرىكمەنستان پرەزيدەنتى سەردار بەردىمۇحامەدوۆ جانە وزبەكستان پرەزيدەنتى شاۆكات ميرزيەيەۆ ءسوز سويلەدى.