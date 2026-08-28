پرەزيدەنت شەتەل كاپيتالىن تارتۋ جونىندە: «التىن ۆيزانى» ەنگىزۋدىڭ ماڭىزى زور
استانا. KAZINFORM - ەلىمىزدىڭ كوشى-قون ساياساتىن جەتىلدىرۋ قاجەت. بۇل تۋرالى ق ر قۇرىلتايىنىڭ ءبىرىنشى سەسسياسىنىڭ اشىلۋىندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ءمالىم ەتتى.
- دەپۋتاتتار ءبىرىنشى سەسسيادا ءبىرقاتار ماڭىزدى زاڭداردى قابىلداۋى قاجەت. مەن وسى جىلى جاساندى ينتەللەكتىنى ورتا ءبىلىم بەرۋ سالاسىنا ەنگىزۋ، سيفرلىق اكتيۆتەر يندۋسترياسىن دامىتۋ، Digital Qazaqstan ستراتەگياسى تۋرالى ءبىرقاتار جارلىق شىعاردىم. ۇكىمەت وسى باعىتتار بويىنشا قاجەتتى زاڭ جوبالارىن ازىرلەپ، پارلامەنتكە ۇسىنادى. تاعى ءبىر ماسەلە. ءبىز ەلىمىزگە كاسىبي تۇرعىدان جوعارى بىلىكتى مامانداردى، زاماناۋي تەحنولوگيالاردى جانە شەتەل كاپيتالىن كوپتەپ تارتۋ ءۇشىن جۇيەلى شارالار قابىلداپ جاتىرمىز. بۇل ىسكە تىڭ سەرپىن بەرۋ ءۇشىن «التىن ۆيزانى» ەنگىزۋدىڭ ماڭىزى زور. سونىمەن قاتار ەلىمىزدىڭ كوشى-قون ساياساتىن جەتىلدىرۋ قاجەت. ۇكىمەت ءتيىستى زاڭ جوباسىن قۇرىلتايعا جولداۋى كەرەك. دەپۋتاتتارىمىز ونى تەزىرەك قاراعانى ءجون بولار، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
سونىمەن قاتار پرەزيدەن بيىل ۇكىمەت «كىتاپحانا جانە باسپا ءىسى تۋرالى» زاڭ جوباسىن دا ازىرلەپ، قۇرىلتايعا ەنگىزۋى قاجەت ەكەنىن ايتتى. بۇل - ۇلتىمىزدىڭ زياتكەرلىك الەۋەتىن نىعايتۋ ءۇشىن قاجەتتى قۇجات.
- بۇدان بولەك، مەن تاياۋدا «ءشامشى قالداياقوۆ» مەدالى مەن «قازاقستاننىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن سۋرەتشىسى» قۇرمەتتى اتاعىن ەنگىزۋ جونىندە تاپسىرما بەردىم. بۇل مارتەبەلى ماراپاتتار ۇلت مادەنيەتىنە قالتقىسىز قىزمەت ەتىپ، سونىڭ ىشىندە مۋزىكا جانە بەينەلەۋ ونەرىن دامىتۋعا ەلەۋلى ۇلەس قوسقان ازاماتتارعا بەرىلەدى. ەندى وسى باستامانىڭ زاڭنامالىق نەگىزىن قالىپتاستىرۋ قاجەت، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.