پرەزيدەنت شاۆكات ميرزيەيەۆتى وزبەكستاننىڭ تاۋەلسىزدىك كۇنىمەن قۇتتىقتادى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ شاۆكات ميرزيەيەۆتى وزبەكستاننىڭ تاۋەلسىزدىك كۇنىمەن قۇتتىقتادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
مەملەكەت باسشىسى وزبەكستان تاۋەلسىزدىگىنە 35 جىل تولۋىنا وراي پرەزيدەنت شاۆكات ميرزيەيەۆكە قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىن جولدادى.
پرەزيدەنت ۇلتتىڭ ىنتىماق-بىرلىگىن، ورنىقتى دامۋ مەن ىلگەرىلەۋ جولىنداعى نىق قادامىن ايشىقتايتىن بۇل مەرەكە وزبەك حالقىنىڭ مەرەيىن اسقاقتاتا تۇسەتىنىن اتاپ ءوتتى.
- قازاقستان حالقى باۋىرلاس وزبەكستاننىڭ جەتىستىكتەرىنە رياسىز قۋانادى. ءبىز عاسىرلاردان تامىر تارتاتىن دوستىقتى، تاتۋ كورشىلىك پەن حالىقتارىمىزدىڭ اراسىنداعى ءوزارا قولداۋدى جوعارى باعالايمىز. سان قىرلى ىنتىماقتاستىعىمىز ستراتەگيالىق سەرىكتەستىك پەن وداقتاستىق رۋحىنا ساي بۇرىن- سوڭدى بولماعان دەڭگەيدە دامىپ كەلەدى. بىرلەسكەن جۇمىستى ودان ءارى جانداندىرۋ تابىستارىمىزدى ەسەلەپ، ەلدەرىمىزدىڭ يگىلىگى جولىندا قازاق-وزبەك قارىم-قاتىناسىن جاڭا بيىككە باستايتىنىنا سەنىمدىمىن، - دەپ جازىلعان جەدەلحاتتا.
قاسىم-جومارت توقايەۆ شاۆكات ميرزيەيەۆتىڭ جاۋاپتى مەملەكەتتىك قىزمەتىنە تابىس، باۋىرلاس وزبەك حالقىنا باق-بەرەكە تىلەدى.
ايتا كەتەلىك قاسىم-جومارت توقايەۆ ش ى ۇ جيىندارىنا قاتىسۋ ءۇشىن بىشكەككە بارعان ەدى.