پرەزيدەنت ءبىرقاتار ەلگە قازاقستان ەلشىلەرىن تاعايىندادى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسىنىڭ جارلىقتارىمەن قازاقستاننىڭ قىرعىزستان، قاتار، ماجارستان جانە سەربياداعى جاڭا ەلشىلەرى تاعايىندالىپ، ءبىرقاتار ديپلومات قىزمەتىنەن بوساتىلدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ جارلىقتارىمەن جاڭا قىزمەتكە تاعايىندالعاندار:
ءابىلقايىر باقتىباي ۇلى ىسقاقوۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ قىرعىز رەسپۋبليكاسىنداعى توتەنشە جانە وكىلەتتى ەلشىسى لاۋازىمىنا؛
باقىت دانابەك ۇلى باتىرشايەۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ قاتار مەملەكەتىندەگى توتەنشە جانە وكىلەتتى ەلشىسى لاۋازىمىنا؛
انەل باقىتبەك قىزى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ماجارستانداعى توتەنشە جانە وكىلەتتى ەلشىسى لاۋازىمىنا؛
بولات ءباري ۇلى يمانبايەۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ سەربيا رەسپۋبليكاسىنداعى توتەنشە جانە وكىلەتتى ەلشىسى بولىپ تاعايىندالدى، ول قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ارمەنيا رەسپۋبليكاسىنداعى توتەنشە جانە وكىلەتتى ەلشىسى لاۋازىمىنان بوساتىلدى؛
قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ءۇندىستان رەسپۋبليكاسىنداعى توتەنشە جانە وكىلەتتى ەلشىسى ازامات نەسىپباي ۇلى ەسقارايەۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ بانگلادەش حالىق رەسپۋبليكاسىنداعى، بۋتان كورولدىگىندەگى، مالديۆ رەسپۋبليكاسىنداعى، نەپالداعى توتەنشە جانە وكىلەتتى ەلشىسى قىزمەتىن قوسا اتقارۋشى بولىپ تاعايىندالدى.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ جارلىقتارىمەن قىزمەتىنەن كەتكەندەر:
ءراپىل سەيىتحان ۇلى جوشىبايەۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ قىرعىز رەسپۋبليكاسىنداعى توتەنشە جانە وكىلەتتى ەلشىسى لاۋازىمىنان بوساتىلدى؛
ارمان قايرات ۇلى يساعاليەۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ قاتار مەملەكەتىندەگى توتەنشە جانە وكىلەتتى ەلشىسى لاۋازىمىنان بوساتىلدى؛
ابزال ساپاربەك ۇلى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ماجارستانداعى توتەنشە جانە وكىلەتتى ەلشىسى لاۋازىمىنان بوساتىلدى؛
ءمادي باكىر ۇلى اتامقۇلوۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ سەربيا رەسپۋبليكاسىنداعى توتەنشە جانە وكىلەتتى ەلشىسى لاۋازىمىنان بوساتىلدى.
بۇعان دەيىن قاناتبەك جايسانبايەۆ قازاقستان حالىق كەڭەسى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى - قازاقستان حالىق كەڭەسى حاتشىلىعىنىڭ باسشىسى بولىپ تاعايىندالعانىن جازعانبىز.