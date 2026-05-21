پرەزيدەنت مادەنيەت جانە ونەر سالاسى ماماندارىنا العىس ءبىلدىردى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن اقوردادا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ مادەنيەت جانە ونەر قىزمەتكەرلەرىن كاسىبي مەرەكەلەرىمەن قۇتتىقتادى.
- بۇل - ەلىمىز ءۇشىن ءمان-ماڭىزى ايرىقشا مەرەكە. مادەنيەت حالقىمىزدىڭ ۇلتتىق بولمىسى مەن رۋحاني دەربەستىگىن ارقاۋ ەتكەنىن ءبارىمىز جاقسى بىلەمىز. مادەني جانە رۋحاني دۇنيەسىن ساقتاي بىلگەن ەلدىڭ مارتەبەسى بيىك، مەرەي ۇستەم بولارى ايقىن. سىزدەر وسى يگى ماقسات جولىندا تاباندى جۇمىس ىستەپ كەلەسىزدەر. قوعامىمىز بۇل ەڭبەكتى جوعارى باعالايدى. بۇگىن مەن كاسىبي مەرەكە كۇنى ەلىمىزدەگى بارشا مادەنيەت جانە ونەر سالاسى ماماندارىنا شىنايى العىسىمدى بىلدىرەمىن، - دەدى پرەزيدەنت.
مەملەكەت باسشىسى قازاق ونەردىڭ كيەسىن ۇعاتىن، ونەرپازدىڭ قادىرىن بىلەتىن جۇرت ەكەنىن باسا ايتتى.
- ءبىز ەرەكشە دارىن يەلەرىنە ءاردايىم لايىقتى قۇرمەت كورسەتەمىز. جۇرتىمىز «ونەردىڭ ءورىسى كەڭ» دەپ سىزدەردى قاشاندا قادىرلەگەن. مىنە، بۇگىنگى جيىن دا سونىڭ ءبىر كورىنىسى. شىن مانىندە رۋحانياتى باي ەلدىڭ ويى وزىق، بولاشاعى جارقىن بولادى. وزدەرىڭىزگە ءمالىم، قازىر قازاقستاندا اۋقىمدى وزگەرىستەر بولىپ جاتىر. بۇل جاي عانا وزگەرىستەر ەمەس. ەلىمىزدىڭ بولاشاعىنا تىكەلەي قاتىسى بار، ماعىناسى اۋقىمدى، تەرەڭ، كەشەندى، جۇيەلى رەفورمالار جاسالىپ جاتىر. ماقساتىمىز - وتانىمىزدى كۇشتى وزىق مەملەكەت رەتىندە دامىتۋ، سونداي-اق دارىندى، وتانشىل، جىگەرلى جانە كوزى اشىق، كوكىرەگى وياۋ جاستاردىڭ ءومىر جولىن اشىپ بەرۋ، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
ايتا كەتەلىك پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى -مادەنيەت جانە اقپارات ءمينيسترى ايدا بالايەۆا مادەنيەت جانە ونەر قىزمەتكەرلەرىن كاسىبي مەرەكەسىمەن قۇتتىقتاعان ەدى.