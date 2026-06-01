پرەزيدەنت اتىنان قانات ايتبايەۆقا مەملەكەتتىك ناگرادا تابىستالدى
استانا. KAZINFORM - مادەنيەت جانە ونەر قىزمەتكەرلەرى كۇنىنە وراي ق ر پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى-مادەنيەت جانە اقپارات ءمينيسترى ايدا بالايەۆا مەملەكەت باسشىسىنىڭ اتىنان «ديماشالي» شىعارماشىلىق ورتالىعىنىڭ جەتەكشىسى، كومپوزيتور، پروديۋسەر، مۋزىكانت قانات ايتبايەۆقا «پاراسات» وردەنىن تابىستادى.
ايدا بالايەۆا قانات ايتبايەۆتىڭ وتاندىق مادەنيەت پەن ونەردى دامىتۋداعى ەلەۋلى ەڭبەگىن، سونداي-اق قازاقستاندىق مۋزىكا ونەرىن قولداۋ جانە كەڭىنەن ناسيحاتتاۋ جولىنداعى ۇلەسىن ەرەكشە اتاپ ءوتتى.
«پاراسات» وردەنى عىلىم، مادەنيەت، ادەبيەت پەن ونەر سالالارىن دامىتۋعا سىڭىرگەن ايرىقشا ەڭبەگى، سونداي-اق ەلدىڭ رۋحاني جانە زياتكەرلىك الەۋەتىن نىعايتۋعا قوسقان ۇلەسى ءۇشىن بەرىلەدى.
ايتا كەتەيىك، قانات ايتبايەۆ جەكە جاعدايىنا بايلانىستى بۇعان دەيىن مادەنيەت جانە ونەر قىزمەتكەرلەرى كۇنىنە وراي وتكەن سالتاناتتى ماراپاتتاۋ راسىمىنە قاتىسا الماعان بولاتىن.
ايتا كەتەيىك، 2026-جىلعا ارنالعان مادەنيەت سالاسىنداعى مەملەكەتتىك ستيپەنديالاردى تاعايىنداۋ كونكۋرسىنا قۇجات قابىلداۋ باستالدى.