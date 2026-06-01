KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    پرەزيدەنت اتىنان قانات ايتبايەۆقا مەملەكەتتىك ناگرادا تابىستالدى

    استانا. KAZINFORM - مادەنيەت جانە ونەر قىزمەتكەرلەرى كۇنىنە وراي ق ر پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى-مادەنيەت جانە اقپارات ءمينيسترى ايدا بالايەۆا مەملەكەت باسشىسىنىڭ اتىنان «ديماشالي» شىعارماشىلىق ورتالىعىنىڭ جەتەكشىسى، كومپوزيتور، پروديۋسەر، مۋزىكانت قانات ايتبايەۆقا «پاراسات» وردەنىن تابىستادى.

    а
    Фото: Мәдениет және ақпарат министрлігі

    ايدا بالايەۆا قانات ايتبايەۆتىڭ وتاندىق مادەنيەت پەن ونەردى دامىتۋداعى ەلەۋلى ەڭبەگىن، سونداي-اق قازاقستاندىق مۋزىكا ونەرىن قولداۋ جانە كەڭىنەن ناسيحاتتاۋ جولىنداعى ۇلەسىن ەرەكشە اتاپ ءوتتى.

    «پاراسات» وردەنى عىلىم، مادەنيەت، ادەبيەت پەن ونەر سالالارىن دامىتۋعا سىڭىرگەن ايرىقشا ەڭبەگى، سونداي-اق ەلدىڭ رۋحاني جانە زياتكەرلىك الەۋەتىن نىعايتۋعا قوسقان ۇلەسى ءۇشىن بەرىلەدى.

    Айтбаев
    Фото: Мәдениет және ақпарат министрлігі

    ايتا كەتەيىك، قانات ايتبايەۆ جەكە جاعدايىنا بايلانىستى بۇعان دەيىن مادەنيەت جانە ونەر قىزمەتكەرلەرى كۇنىنە وراي وتكەن سالتاناتتى ماراپاتتاۋ راسىمىنە قاتىسا الماعان بولاتىن.

    ايتا كەتەيىك، 2026-جىلعا ارنالعان مادەنيەت سالاسىنداعى مەملەكەتتىك ستيپەنديالاردى تاعايىنداۋ كونكۋرسىنا قۇجات قابىلداۋ باستالدى.

    مادەنيەت
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    اۆتور