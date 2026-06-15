پرەزيدەنت اسىل تۇقىمدى اقالتەكەدەن تۋعان قۇلىندارعا اقنيەت جانە بورتە دەگەن ەسىم بەردى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى اسىل تۇقىمدى اقالتەكە جىلقىلارىن كوردى. بۇل تۋرالى پرەزيدەنت تەلەراديوكەشەنى ءمالىم ەتتى.
- قاسىم-جومارت توقايەۆ جۋىردا قۇلىنداعان ەكى بيەنىڭ ءتولىن تاماشالاپ، جاڭا تۋعان قۇلىندارعا اقنيەت جانە بورتە دەگەن ەسىم بەردى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
«ەر جەتىلىپ، باس بولار، تاي جەتىلىپ، ات بولار» دەگەن قازاقى ءتامسىلدى كەلتىرگەن پرەزيدەنت جاس ارعىماقتارعا جەلمەن جارىسقان جۇيرىك بولۋىن تىلەدى.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن پرەزيدەنت تازى مەن توبەتتى ۇلتتىق برەند رەتىندە كەڭىنەن ناسيحاتتاۋ جونىندە تاپسىرما بەرگەن بولاتىن.