KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    پرەزيدەنت اسىل تۇقىمدى اقالتەكەدەن تۋعان قۇلىندارعا اقنيەت جانە بورتە دەگەن ەسىم بەردى

    استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى اسىل تۇقىمدى اقالتەكە جىلقىلارىن كوردى. بۇل تۋرالى پرەزيدەنت تەلەراديوكەشەنى ءمالىم ەتتى.

    Акниет и Борте: Президент Казахстана дал имена потомству породистых ахалтекинских лошадей
    فوتو: پرەزيدەنت تەلەراديوكەشەنى

    - قاسىم-جومارت توقايەۆ جۋىردا قۇلىنداعان ەكى بيەنىڭ ءتولىن تاماشالاپ، جاڭا تۋعان قۇلىندارعا اقنيەت جانە بورتە دەگەن ەسىم بەردى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    Акниет и Борте: Президент Казахстана дал имена потомству породистых ахалтекинских лошадей
    فوتو: پرەزيدەنت تەلەراديوكەشەنى

    «ەر جەتىلىپ، باس بولار، تاي جەتىلىپ، ات بولار» دەگەن قازاقى ءتامسىلدى كەلتىرگەن پرەزيدەنت جاس ارعىماقتارعا جەلمەن جارىسقان جۇيرىك بولۋىن تىلەدى.

    Акниет и Борте: Президент Казахстана дал имена потомству породистых ахалтекинских лошадей
    فوتو: پرەزيدەنت تەلەراديوكەشەنى
    Президент асыл тұқымды Ақалтекеден туған құлындарға Ақниет және Бөрте деген есім берді
    فوتو: پرەزيدەنت تەلەراديوكەشەنى
    Акниет и Борте: Президент Казахстана дал имена потомству породистых ахалтекинских лошадей
    فوتو: پرەزيدەنت تەلەراديوكەشەنى

    ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن پرەزيدەنت تازى مەن توبەتتى ۇلتتىق برەند رەتىندە كەڭىنەن ناسيحاتتاۋ جونىندە تاپسىرما بەرگەن بولاتىن.

    قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ
    بەيسەن سۇلتان
    بەيسەن سۇلتان
    اۆتور