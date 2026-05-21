پرەزيدەنت «اسىل مۇرا» ۇلتتىق سىيلىعىن تاعايىندادى
استانا. KAZINFORM - ءداستۇرلى ونەردى دارىپتەپ جۇرگەن ونەرپازدارعا «التىن مۇرا» ۇلتتىق سىيلىعى تاعايىندالادى.
بۇل تۋرالى اقوردادا مادەنيەت جانە ونەر قىزمەتكەرلەرىن ماراپاتتاۋ راسىمىندە مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ايتتى.
- بۇدان بولەك، ءداستۇرلى ونەردى، اسىرەسە جىر، تەرمە، كۇي ونەرىن دامىتۋعا ەرەكشە ءمان بەرۋمىز كەرەك. ءتول وركەنيەتىمىزدىڭ وسىنداي تەڭدەسسىز قازىنالارىن دارىپتەپ جۇرگەن ونەر ادامدارىنا قولداۋ كورسەتۋ ماڭىزدى. وسى ورايدا مەن «اسىل مۇرا» ۇلتتىق سىيلىعىن تاعايىنداۋ تۋرالى شەشىم قابىلدايتىن بولدىم، - دەدى قاسىم- جومارت توقايەۆ.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ پايىمىنشا، بۇل ماراپات ءداستۇرلى ونەر وكىلدەرىن قولداۋعا، ولاردىڭ شىعارماشىلىعىن ناسيحاتتاۋعا، ۇلتتىق ونەردىڭ بەدەلىن ارتتىرۋعا ىقپال ەتەدى.
- وسى جوعارى دارەجەلى سىيلىقپەن ءتيىستى مينيسترلىكتىڭ ۇسىنىسى بويىنشا مەملەكەت باسشىسىنىڭ جارلىعىمەن لايىقتى ونەر جانە مادەنيەت قايراتكەرلەرى ماراپاتتالادى. جالپى، مادەنيەت پەن ونەر سالاسى ەل ءومىرىنىڭ اجىراماس بولىگى رەتىندە ءاردايىم مەملەكەت نازارىندا بولادى،-دەدى پرەزيدەنت.
