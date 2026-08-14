پرەزيدەنت پاكىستانعا قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتتارىن جولدادى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ پرەزيدەنت اسيف الي زارداري مەن پرەمەر-مينيستر شاحباز شاريفتى پاكىستاننىڭ ۇلتتىق مەرەكەسى - تاۋەلسىزدىك كۇنىمەن قۇتتىقتادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
مەملەكەت باسشىسى جەدەلحاتىندا ورنىقتى دامۋ جولىندا پاكىستاننىڭ ايتارلىقتاي تابىسقا جەتكەنىنە توقتالىپ، ەكىجاقتى جانە حالىقارالىق كۇن ءتارتىبىنىڭ اۋقىمدى ماسەلەلەرى بويىنشا ىنتىماقتاستىقتى ودان ءارى نىعايتۋعا ۇدايى بەيىل ەكەنىن ءبىلدىردى.
قازاقستان پرەزيدەنتى پرەمەر-مينيستر شاحباز ءشاريفتىڭ ەلدەرىمىزدىڭ ءوزارا ىقپالداستىعىنا تىڭ سەرپىن بەرەتىن استاناعا مەملەكەتتىك ساپارىنا ەرەكشە دەن قويىپ وتىرعانىن اتاپ ءوتتى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ اسيف الي زارداري مەن شاحباز شاريفتىڭ جاۋاپتى قىزمەتتەرىنە تابىس، ال دوستاس پاكىستان حالقىنا قۇت-بەرەكە تىلەدى.