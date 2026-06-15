پرەزيدەنت ا ق ش قارجى كورپوراتسياسىنىڭ حالىقارالىق دامۋ جونىندەگى اتقارۋشى ديرەكتورىن قابىلدادى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ مەيمانعا ءىلتيپات تانىتىپ، بۇل ساپار ۆاشينگتوندا قول جەتكىزىلگەن كەلىسىمدەردىڭ جالعاسى، سونداي-اق ا ق ش-پەن سان قىرلى ىنتىماقتاستىقتى تەرەڭدەتۋ جولىنداعى ماڭىزدى قادام سانالاتىنىن اتاپ ءوتتى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ ايتۋىنشا، اق ءۇي اكىمشىلىگىنە دونالد ترامپ كەلگەننەن باستاپ ۆاشينگتون استانامەن جانە ورتالىق ازيا ايماعىمەن ىقپالداستىقتى ايتارلىقتاي جانداندىرا تۇسكەن.
- ءبىز ا ق ش پرەزيدەنتىنىڭ ديپلوماتياعا دەگەن باتىل كوزقاراسىن جانە پراگماتيكالىق ۇستانىمىن تولىق قولدايمىز. قازاقستان امەريكانىڭ يبراھيم كەلىسىمدەرى، بەيبىتشىلىك كەڭەسى، TRIPP باستاماسى جانە باسقا دا نەگىزگى جوبالارىن ىلگەرىلەتۋگە بەلسەندى اتسالىسۋدا. بىرلەسكەن كۇش- جىگەرىمىز بۇگىندە بۇرىنعىدان دا بەكي تۇسكەن كەڭەيتىلگەن ستراتەگيالىق سەرىكتەستىگىمىزگە تىڭ سەرپىن بەردى. ءسىزدىڭ ساپارىڭىز قازاقستانداعى اۋقىمدى ساياسي جانە ەكونوميكالىق وزگەرىستەرمەن تۇسپا-تۇس كەلىپ وتىر. بۇل رەفورمالار ەلىمىزدى رەسۋرستارعا تاۋەلدى مودەلدەن بىلىمگە باعدارلانعان ءارتاراپتى ەكونوميكاعا كوشىرۋگە باعىتتالعان. كورپوراتسياڭىزدىڭ ينۆەستيتسيالىق باسىمدىقتارى قازاقستاننىڭ دامۋ كۇن تارتىبىنە ساي كەلەدى. ءبىز ناقتى ءارى ءوزارا ءتيىمدى ىنتىماقتاستىققا دايىنبىز، - دەدى پرەزيدەنت.
بەن بلەك قوناقجايلىق كورسەتكەنى ءۇشىن مەملەكەت باسشىسىنا العىس ايتىپ، الماتىدا قازاقستاننىڭ ىسكەرلىك قاۋىمداستىعىمەن وتە ناتيجەلى ءارى مازمۇندى كەزدەسۋ وتكەنىنە توقتالدى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ اتالعان كەزدەسۋلەردىڭ ەكىجاقتى بايلانىستاردى كەڭەيتۋ تۇرعىسىنان وزەكتىلىگىنە جانە قول جەتكىزىلگەن ۋاعدالاستىقتاردى ناقتى ىسكە اسىرۋ قاجەتتىگىنە ايرىقشا نازار اۋداردى.
مەملەكەت باسشىسى قازاقستان تاراپى بىرلەسكەن ينۆەستيتسيالىق جوبالاردى قولعا الۋعا دايىن ەكەنىن راستادى.
كەزدەسۋدە اسا ماڭىزدى مينەرالدار، ءوزارا كولىك بايلانىسى، اگروونەركاسىپ كەشەنى، سيفرلاندىرۋ جانە جاساندى ينتەللەكت سالالارىنداعى ىنتىماقتاستىق پەرسپەكتيۆاسى تالقىلاندى.
سونىمەن بىرگە قازاقستاندا ا ق ش قارجى كورپوراتسياسىنىڭ حالىقارالىق دامۋ جونىندەگى تۇراقتى وكىلدىگىن اشۋ ماسەلەسى قارالدى.