    17:44, 17 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    پرەزيدەنتتەن سىياقى العان وقۋشى الەمنىڭ ەڭ ۇزدىك ۋنيۆەرسيتەتىنە ءتۇستى

    استانا. قازاقپارات - «NURORDA» مەكتەپ-ليتسەيىنىڭ وقۋشىسى نۇرگۇل ەگەنبەرگەنوۆا الەمدىك ءبىلىم بەرۋ رەيتينگىندە كوش باستاپ تۇرعان ەڭ بەدەلدى وقۋ ورنى - ماسساچۋسەتس تەحنولوگيالىق ينستيتۋتىنا (MIT، ا ق ش) وقۋعا قابىلداندى.

    Фото: Ақорда

    «NURORDA» مەكتەپ-ليتسەيى باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ حابارلاۋىنشا، بۇل - قازاقستاندىق جاس زياتكەرلەردىڭ حالىقارالىق ارەناداعى باسەكەگە قابىلەتتىلىگىن دالەلدەيتىن ايتۋلى وقيعا.

    MIT ۋنيۆەرسيتەتىنە ءتۇسۋ - الەمدىك دەڭگەيدەگى ەڭ قيىن سىناقتاردىڭ ءبىرى بولىپ سانالادى. ماسەلەن، بيىلعى وقۋ جىلىندا 29 مىڭنان استام ۇمىتكەردىڭ ىشىنەن تەك 4-5 پايىزى عانا شاقىرتۋ العان. ال شەتەلدىك ستۋدەنتتەر ءۇشىن ىرىكتەۋ بۇدان دا قاتاڭ بولىپ، قابىلدانۋ دەڭگەيى نەبارى 2 پايىزدى قۇرادى.

    نۇرگۇلدىڭ ەرەكشە اكادەميالىق جەتىستىكتەرى مەن ينتەللەكتۋالدىق الەۋەتىن تەك MIT قانا ەمەس، سونىمەن قاتار الەمنىڭ توپ-100 تىزىمىنە كىرەتىن تاعى 5 جەتەكشى ۋنيۆەرسيتەتى مويىنداپ، شاقىرتۋ جىبەرگەن. ولاردىڭ قاتارىندا مىنا وقۋ ورىندارى بار:

    ● University of British Columbia (UBC، كانادا) - 38؛

    ● Hong Kong University of Science and Technology (HKUST، گونكونگ) - 44؛

    ● ecole Polytechnique (فرانسيا) - 46؛

    ● Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST، وڭتۇستىك كورەيا) - 53؛

    ● University of Warwick (ۇلى بريتانيا) - 74.

    ايتا كەتەيىك، نۇرگۇل ەگەنبەرگەنوۆا بۇعان دەيىن دە ءبىلىم مەن عىلىم سالاسىنداعى ەرەن ەڭبەگى ءۇشىن مەملەكەت دەڭگەيىندە جوعارى باعالانعان بولاتىن. ول قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ جەكە قابىلداۋىندا بولىپ، مەملەكەت باسشىسىنىڭ قولىنان ارنايى سىياقى سەرتيفيكاتىن يەلەنگەن.

    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
