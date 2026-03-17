پرەزيدەنتتەن سىياقى العان وقۋشى الەمنىڭ ەڭ ۇزدىك ۋنيۆەرسيتەتىنە ءتۇستى
استانا. قازاقپارات - «NURORDA» مەكتەپ-ليتسەيىنىڭ وقۋشىسى نۇرگۇل ەگەنبەرگەنوۆا الەمدىك ءبىلىم بەرۋ رەيتينگىندە كوش باستاپ تۇرعان ەڭ بەدەلدى وقۋ ورنى - ماسساچۋسەتس تەحنولوگيالىق ينستيتۋتىنا (MIT، ا ق ش) وقۋعا قابىلداندى.
«NURORDA» مەكتەپ-ليتسەيى باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ حابارلاۋىنشا، بۇل - قازاقستاندىق جاس زياتكەرلەردىڭ حالىقارالىق ارەناداعى باسەكەگە قابىلەتتىلىگىن دالەلدەيتىن ايتۋلى وقيعا.
MIT ۋنيۆەرسيتەتىنە ءتۇسۋ - الەمدىك دەڭگەيدەگى ەڭ قيىن سىناقتاردىڭ ءبىرى بولىپ سانالادى. ماسەلەن، بيىلعى وقۋ جىلىندا 29 مىڭنان استام ۇمىتكەردىڭ ىشىنەن تەك 4-5 پايىزى عانا شاقىرتۋ العان. ال شەتەلدىك ستۋدەنتتەر ءۇشىن ىرىكتەۋ بۇدان دا قاتاڭ بولىپ، قابىلدانۋ دەڭگەيى نەبارى 2 پايىزدى قۇرادى.
نۇرگۇلدىڭ ەرەكشە اكادەميالىق جەتىستىكتەرى مەن ينتەللەكتۋالدىق الەۋەتىن تەك MIT قانا ەمەس، سونىمەن قاتار الەمنىڭ توپ-100 تىزىمىنە كىرەتىن تاعى 5 جەتەكشى ۋنيۆەرسيتەتى مويىنداپ، شاقىرتۋ جىبەرگەن. ولاردىڭ قاتارىندا مىنا وقۋ ورىندارى بار:
● University of British Columbia (UBC، كانادا) - 38؛
● Hong Kong University of Science and Technology (HKUST، گونكونگ) - 44؛
● ecole Polytechnique (فرانسيا) - 46؛
● Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST، وڭتۇستىك كورەيا) - 53؛
● University of Warwick (ۇلى بريتانيا) - 74.
ايتا كەتەيىك، نۇرگۇل ەگەنبەرگەنوۆا بۇعان دەيىن دە ءبىلىم مەن عىلىم سالاسىنداعى ەرەن ەڭبەگى ءۇشىن مەملەكەت دەڭگەيىندە جوعارى باعالانعان بولاتىن. ول قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ جەكە قابىلداۋىندا بولىپ، مەملەكەت باسشىسىنىڭ قولىنان ارنايى سىياقى سەرتيفيكاتىن يەلەنگەن.