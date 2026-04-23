پرەزيدەنتكە ساۋد ارابياسى كورولى مەن تاق مۇراگەرىنەن حات كەلدى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسىنا ساۋد ارابياسىنىڭ كورولى سالمان بەن ابدەلازيز ءال ساۋد پەن تاق مۇراگەرى مۇحاممەد بەن سالمان بەن ءال ساۋد حات جولدادى، دەپ جازدى اقوردا.
ساۋد ارابياسىنىڭ كورولى، قوس كيەنىڭ ساقشىسى سالمان بەن ابدەلازيز ءال ساۋد پەن ساۋد ارابياسىنىڭ تاق مۇراگەرى، پرەمەر-ءمينيسترى مۇحاممەد بەن سالمان بەن ابدەلازيز ءال ساۋد حاتتارىندا تاياۋ شىعىستاعى كۇردەلى احۋالعا بايلانىستى قازاقستان پرەزيدەنتىنىڭ كورولدىككە قولداۋى مەن تىلەكتەستىگىن زور ريزاشىلىقپەن قابىل العاندارىن جازعان.
- كورول مەن تاق مۇراگەرى باۋىرلاس ەكى مەملەكەت اراسىنداعى قارىم-قاتىناستاردىڭ تەرەڭدىگىن ايعاقتايتىن ۇستانىمدى جوعارى باعالاپ، بارلىق سالاداعى ىقپالداستىقتى ورتاق مۇددەگە ساي ودان ءارى نىعايتۋعا نيەتتى ەكەندەرىن راستاعان، - دەلىنگەن اقپاراتتا.
سونداي-اق مەملەكەت باسشىسىنا زور دەنساۋلىق، قازاقستان حالقىنا باق-بەرەكە تىلەيتىندەرىن جەتكىزگەن.
ايتا كەتەيىك، قاسىم-جومارت توقايەۆ ورتالىق ازيا ەلدەرىن سۋ ماسەلەسىندە بىرلەسىپ ارەكەت ەتۋگە شاقىردى.