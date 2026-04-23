    10:51, 23 - ءساۋىر 2026 | GMT +5

    پرەزيدەنتكە ساۋد ارابياسى كورولى مەن تاق مۇراگەرىنەن حات كەلدى

    استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسىنا ساۋد ارابياسىنىڭ كورولى سالمان بەن ابدەلازيز ءال ساۋد پەن تاق مۇراگەرى مۇحاممەد بەن سالمان بەن ءال ساۋد حات جولدادى، دەپ جازدى اقوردا.

    فوتو: ۆيكتور فەديۋنين / Kazinform

    ساۋد ارابياسىنىڭ كورولى، قوس كيەنىڭ ساقشىسى سالمان بەن ابدەلازيز ءال ساۋد پەن ساۋد ارابياسىنىڭ تاق مۇراگەرى، پرەمەر-ءمينيسترى مۇحاممەد بەن سالمان بەن ابدەلازيز ءال ساۋد حاتتارىندا تاياۋ شىعىستاعى كۇردەلى احۋالعا بايلانىستى قازاقستان پرەزيدەنتىنىڭ كورولدىككە قولداۋى مەن تىلەكتەستىگىن زور ريزاشىلىقپەن قابىل العاندارىن جازعان.

    - كورول مەن تاق مۇراگەرى باۋىرلاس ەكى مەملەكەت اراسىنداعى قارىم-قاتىناستاردىڭ تەرەڭدىگىن ايعاقتايتىن ۇستانىمدى جوعارى باعالاپ، بارلىق سالاداعى ىقپالداستىقتى ورتاق مۇددەگە ساي ودان ءارى نىعايتۋعا نيەتتى ەكەندەرىن راستاعان، - دەلىنگەن اقپاراتتا.

    سونداي-اق مەملەكەت باسشىسىنا زور دەنساۋلىق، قازاقستان حالقىنا باق-بەرەكە تىلەيتىندەرىن جەتكىزگەن.

    ايتا كەتەيىك، قاسىم-جومارت توقايەۆ ورتالىق ازيا ەلدەرىن سۋ ماسەلەسىندە بىرلەسىپ ارەكەت ەتۋگە شاقىردى.

    Бейсен Сұлтан
