ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    15:06, 21 - اقپان 2026 | GMT +5

    پرەزيدەنتكە رامازان ايىنىڭ باستالۋىنا وراي قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتتارى كەلىپ ءتۇستى

    استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ اتىنا قاسيەتتى رامازان ايىنىڭ باستالۋىنا وراي شەت مەملەكەتتەردىڭ باسشىلارى مەن حالىقارالىق ۇيىمداردىڭ جەتەكشىلەرى اتىنان قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتتارى كەلىپ ءتۇستى.

    Акорда
    فوتو: اعىباي اياپبەرگەنوۆ/ Kazinform

    مەملەكەت باسشىسىن وزبەكستان پرەزيدەنتى شاۆكات ميرزيەيەۆ، ب ا ءا پرەزيدەنتى مۇحاممەد بەن زايد ءال ناحايان، دۋباي امىرلىگىنىڭ بيلەۋشىسى شەيح مۇحاممەد بەن راشيد ءال ماكتۋم، ۆيتسە-پرەزيدەنت، ب ا ءا پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى جانە پرەزيدەنت اكىمشىلىگىنىڭ باسشىسى مانسۇر بەن زايد ءال ناحايان، ماروككو كورولى VI مۇحاممەد، يران پرەزيدەنتى ماسۋد پەزەشكيان، مىسىر پرەزيدەنتى ابدەل فاتتاح اس-سيسي، كۋۆەيت ءامىرى شەيح ميشاال ءال-احماد ءال- دجابەر اس-ساباح، پالەستينا پرەزيدەنتى ماحمۇد ابباس جانە باسقالارى قۇتتىقتادى.

    پرەزيدەنتتىڭ اتىنا قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتتارى ءالى دە كەلىپ ءتۇسىپ جاتىر.

    ايتا كەتەيىك، مەملەكەت باسشىسى قازاقستان حالقىن رامازان ايىنىڭ باستالۋىمەن قۇتتىقتاعان بولاتىن.

    تەگ:
    سىرتقى ساياسات اقوردا قازاقستان پرەزيدەنتى
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار