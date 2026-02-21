پرەزيدەنتكە رامازان ايىنىڭ باستالۋىنا وراي قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتتارى كەلىپ ءتۇستى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ اتىنا قاسيەتتى رامازان ايىنىڭ باستالۋىنا وراي شەت مەملەكەتتەردىڭ باسشىلارى مەن حالىقارالىق ۇيىمداردىڭ جەتەكشىلەرى اتىنان قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتتارى كەلىپ ءتۇستى.
مەملەكەت باسشىسىن وزبەكستان پرەزيدەنتى شاۆكات ميرزيەيەۆ، ب ا ءا پرەزيدەنتى مۇحاممەد بەن زايد ءال ناحايان، دۋباي امىرلىگىنىڭ بيلەۋشىسى شەيح مۇحاممەد بەن راشيد ءال ماكتۋم، ۆيتسە-پرەزيدەنت، ب ا ءا پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى جانە پرەزيدەنت اكىمشىلىگىنىڭ باسشىسى مانسۇر بەن زايد ءال ناحايان، ماروككو كورولى VI مۇحاممەد، يران پرەزيدەنتى ماسۋد پەزەشكيان، مىسىر پرەزيدەنتى ابدەل فاتتاح اس-سيسي، كۋۆەيت ءامىرى شەيح ميشاال ءال-احماد ءال- دجابەر اس-ساباح، پالەستينا پرەزيدەنتى ماحمۇد ابباس جانە باسقالارى قۇتتىقتادى.
پرەزيدەنتتىڭ اتىنا قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتتارى ءالى دە كەلىپ ءتۇسىپ جاتىر.
ايتا كەتەيىك، مەملەكەت باسشىسى قازاقستان حالقىن رامازان ايىنىڭ باستالۋىمەن قۇتتىقتاعان بولاتىن.