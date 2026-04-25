پرەزيدەنتكە مەملەكەتتىك ورگان باسشىلارى استانادا قانداي وزگەرىس بولاتىنىن باياندادى
استانا. KAZINFORM - استانا اكىمى جەڭىس قاسىمبەك مەملەكەت باسشىسىنا شاھاردى اباتتاندىرۋ، قوعامدىق كەڭىستىكتەردى كوگالداندىرۋ، سونداي-اق قولايلى جانە قاۋىپسىز قالا قالىپتاستىرۋ باعىتىندا قولعا الىنعان شارالار جونىندە مالىمەت بەردى. بۇل تۋرالى اقوردا حابارلادى.
ونىڭ ايتۋىنشا، بيىل ەلوردادا 173 ورىندى (قوعامدىق كەڭىستىكتەر مەن اۋلالار) جاڭعىرتۋ، 1,1 ميلليون ءتۇپ جاسىل جەلەك، اتاپ ايتقاندا، كوشەتتەر، بۇتالار، گۇلدەر مەن اعاشتار ەگۋ جوسپارلانىپ وتىر.
نەگىزگى جوبالاردىڭ ءبىرى - تۇرعىندار كوپ كەلەتىن «سامال» ساياباعى. اتالعان اۋماق وتباسىلىق دەمالىسقا، سپورتپەن شۇعىلدانۋعا جانە مادەني ءىس-شارالارعا ىڭعايلى كەڭىستىك رەتىندە جوبالانىپ وتىر.
ەكولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار ءمينيسترى ەرلان نىسانبايەۆ «تازا قازاقستان» اكتسياسى باستالعان ەكى جىل ىشىندە 1,5 مىڭ ەكولوگيالىق ءىس- شارا ۇيىمداستىرىلعانىن جەتكىزدى.
وسى ۋاقىت ارالىعىندا 2 ميلليون توننا قوقىس جينالىپ، 5,5 ميلليونعا جۋىق تال ەگىلگەن. جىل سايىن بۇل باستاماعا 6,5 ميلليون ادام، سونىڭ ىشىندە 780 مىڭ ۆولونتەر قاتىسادى.
ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، 2021-2025 -جىلدارى ورمان قورىن تولىقتىرۋ ءۇشىن 1 ميلليوننان اسا گەكتارعا 1648,4 ميلليون ءتۇپ كوشەت وتىرعىزىلعان.
ەلدى مەكەندەردە بەس جىل ىشىندە 18,4 ميلليون اعاش ەگىلدى. الداعى ۋاقىتتا 1760 مىڭ گەكتار جەردى قامتيتىن 46 ەكواۋماق قۇرىلادى.
ءىس- شاراعا اقسۋ-جاباعىلى تابيعي قورىعىنان تۇركىستان وبلىسى اكىمى نۇرالحان كوشەروۆ پەن ەكوۆولونتەر ايدا ماقانباي، جايىق جاعاسىنان باتىس قازاقستان وبلىسى اكىمى ناريمان تورەعاليەۆ پەن ەكوبەلسەندى نۇرسۇلتان سارسەنبايەۆ، شىعىس قازاقستان وبلىسىنان ايماق اكىمى نۇرىمبەت ساقتاعانوۆ پەن ءۇلبى مەتاللۋرگيا زاۋىتىنىڭ باسقارما ءتوراعاسى سەرگەي بەجەتسكي، باياناۋىلدان پاۆلودار وبلىسىنىڭ اكىمى اسايىن بايحانوۆ پەن «جاسىل ەل» پاۆلودار وبلىسى شتابىنىڭ جەتەكشىسى رۋسانا سۋلايمونوۆا بەينەبايلانىس ارقىلى قوسىلىپ، جالپىۇلتتىق ەكولوگيالىق اكتسيا اياسىندا وڭىرلەردە اتقارىلىپ جاتقان جۇمىستاردى باياندادى.
ايتا كەتەيىك، مەملەكەت باسشىسى «تازا قازاقستان» رەسپۋبليكالىق ەكولوگيالىق اكسياسىنا قاتىستى.