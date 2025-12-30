پرەزيدەنت 2025 -جىلى 186 حالىقارالىق كەزدەسۋ وتكىزدى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت شەت مەملەكەتتەردىڭ ۇكىمەت باسشىلارىمەن، باسقا دا جوعارى لاۋازىمدى تۇلعالارىمەن، حالىقارالىق قۇرىلىمدار جەتەكشىلەرىمەن، ىسكەرلىك توپ وكىلدەرىمەن جانە ساراپشىلارمەن 186 كەزدەسۋ وتكىزگەنى بەلگىلى بولدى.
بۇل تۋرالى ق ر پرەزيدەنتىنىڭ كومەكشىسى - ءباسپاسوز حاتشىسى رۋسلان جەلدىباي ءوزىنىڭ Telegram ارناسىندا حابارلادى.
- شەتەلدىك ساپارلاردا ساۋدا-ەكونوميكالىق، كولىك-لوگيستيكالىق جانە ينۆەستيتسيالىق ىقپالداستىقتى نىعايتۋعا ايرىقشا ءمان بەرىلدى. حالىقارالىق كەزدەسۋلەر كەزىندە جالپى سوماسى 70 ميلليارد دوللاردان اساتىن كوممەرتسيالىق كەلىسىمدەر جاسالدى، - دەپ جازدى رۋسلان جەلدىباي.
بۇدان بۇرىن ول بيىل مەملەكەت باسشىسىنىڭ سىرتقى جانە ىشكى ساياسات باعىتىنداعى قىزمەتى وتە قاۋىرت ءارى جەمىستى وتكەنىن ايتتى.
سونداي-اق 2025 -جىلى پرەزيدەنت قانشا نورماتيۆتىك- قۇقىقتىق اكتىگە قول قويعانى بەلگىلى بولدى.