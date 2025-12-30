ق ز
    پرەزيدەنت 2025 -جىلى 186 حالىقارالىق كەزدەسۋ وتكىزدى

    استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت شەت مەملەكەتتەردىڭ ۇكىمەت باسشىلارىمەن، باسقا دا جوعارى لاۋازىمدى تۇلعالارىمەن، حالىقارالىق قۇرىلىمدار جەتەكشىلەرىمەن، ىسكەرلىك توپ وكىلدەرىمەن جانە ساراپشىلارمەن 186 كەزدەسۋ وتكىزگەنى بەلگىلى بولدى.

    Қасым-Жомарт Тоқаев пен Си Цзиньпин
    Фото: Ақорда

    بۇل تۋرالى ق ر پرەزيدەنتىنىڭ كومەكشىسى - ءباسپاسوز حاتشىسى رۋسلان جەلدىباي ءوزىنىڭ Telegram ارناسىندا حابارلادى.

    - شەتەلدىك ساپارلاردا ساۋدا-ەكونوميكالىق، كولىك-لوگيستيكالىق جانە ينۆەستيتسيالىق ىقپالداستىقتى نىعايتۋعا ايرىقشا ءمان بەرىلدى. حالىقارالىق كەزدەسۋلەر كەزىندە جالپى سوماسى 70 ميلليارد دوللاردان اساتىن كوممەرتسيالىق كەلىسىمدەر جاسالدى، - دەپ جازدى رۋسلان جەلدىباي.

    халықаралық кездесу
    Фото: Ақорда

    بۇدان بۇرىن ول بيىل مەملەكەت باسشىسىنىڭ سىرتقى جانە ىشكى ساياسات باعىتىنداعى قىزمەتى وتە قاۋىرت ءارى جەمىستى وتكەنىن ايتتى.

    سونداي-اق 2025 -جىلى پرەزيدەنت قانشا نورماتيۆتىك- قۇقىقتىق اكتىگە قول قويعانى بەلگىلى بولدى.

