ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    09:08, 12 - قازان 2025 | GMT +5

    پرەزيدەنت يسپانيا كورولىنە قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىن جولدادى

    استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ كورول VI فەليپە مەن ونىڭ وتانداستارىن وسى ەلدىڭ ۇلتتىق مەرەكەسى - يسپان حالقى كۇنىمەن قۇتتىقتادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    Президент направил телеграмму поздравления Королю Испании
    Фото: Акорда

    - مەملەكەت باسشىسى قازاقستان مەن يسپانيا اراسىنداعى دوستىق پەن تۇسىنىستىككە نەگىزدەلگەن قارىم-قاتىناستىڭ ءتۇرلى سالادا نىعايىپ كەلە جاتقانىن اتاپ ءوتتى. سونىمەن قاتار بىرلەسكەن كۇش-جىگەردىڭ ارقاسىندا ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىق قوس حالىقتىڭ يگىلىگى جولىندا دامي بەرەتىنىنە سەنىم ءبىلدىردى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    قاسىم- جومارت توقايەۆ كورول VI فەليپەنىڭ باستامالارىنا ساتتىلىك، ال دوستاس يسپان حالقىنا باق- بەرەكە تىلەدى.

    ايتا كەتەيىك، كەشە مەملەكەت باسشىسى «تازا قازاقستان» ەكولوگيالىق اكتسياسىنا قاتىستى. پرەزيدەنت استانا قالاسىنداعى بوتانيكالىق ساياباقتا ەرىكتى جانە بەلسەندى جاستارمەن بىرگە اعاش ەكتى.

    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
