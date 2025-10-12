پرەزيدەنت يسپانيا كورولىنە قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىن جولدادى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ كورول VI فەليپە مەن ونىڭ وتانداستارىن وسى ەلدىڭ ۇلتتىق مەرەكەسى - يسپان حالقى كۇنىمەن قۇتتىقتادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
- مەملەكەت باسشىسى قازاقستان مەن يسپانيا اراسىنداعى دوستىق پەن تۇسىنىستىككە نەگىزدەلگەن قارىم-قاتىناستىڭ ءتۇرلى سالادا نىعايىپ كەلە جاتقانىن اتاپ ءوتتى. سونىمەن قاتار بىرلەسكەن كۇش-جىگەردىڭ ارقاسىندا ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىق قوس حالىقتىڭ يگىلىگى جولىندا دامي بەرەتىنىنە سەنىم ءبىلدىردى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
قاسىم- جومارت توقايەۆ كورول VI فەليپەنىڭ باستامالارىنا ساتتىلىك، ال دوستاس يسپان حالقىنا باق- بەرەكە تىلەدى.
ايتا كەتەيىك، كەشە مەملەكەت باسشىسى «تازا قازاقستان» ەكولوگيالىق اكتسياسىنا قاتىستى. پرەزيدەنت استانا قالاسىنداعى بوتانيكالىق ساياباقتا ەرىكتى جانە بەلسەندى جاستارمەن بىرگە اعاش ەكتى.