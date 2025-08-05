10:25, 05 - تامىز 2025 | GMT +5
پرەزيدەنت ورتالىق ازيا مەملەكەتتەرى باسشىلارىنىڭ بەيرەسمي كەزدەسۋىنە قاتىستى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ ورتالىق ازيا مەملەكەتتەرى باسشىلارىنىڭ بەيرەسمي كەزدەسۋىنە قاتىستى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
تەڭىزگە شىعار جولى جوق دامۋشى ەلدەرگە ارنالعان بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمىنىڭ ءۇشىنشى كونفەرەنتسياسىنىڭ اشىلۋ سالتاناتىنا دەيىن ورتالىق ازيا مەملەكەتتەرى باسشىلارىنىڭ كەزدەسۋى ءوتتى.
- باسقوسۋدا ايماق ەلدەرى ىنتىماقتاستىعىنىڭ باسىم باعىتتارى تالقىلاندى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
وسىعان دەيىن پرەزيدەنتتىڭ تەڭىزگە شىعار جولى جوق دامۋشى ەلدەرگە ارنالعان بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمىنىڭ ءۇشىنشى كونفەرەنسياسىنىڭ دەلەگاتسيا باسشىلارىن رەسمي قارسى الۋ راسىمىنە قاتىسۋ ءۇشىن «اۆازا» كونگرەسس-ورتالىعىنا بارعانى تۋرالى جازدىق.