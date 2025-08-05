ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    10:25, 05 - تامىز 2025 | GMT +5

    پرەزيدەنت ورتالىق ازيا مەملەكەتتەرى باسشىلارىنىڭ بەيرەسمي كەزدەسۋىنە قاتىستى

    استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ ورتالىق ازيا مەملەكەتتەرى باسشىلارىنىڭ بەيرەسمي كەزدەسۋىنە قاتىستى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

    Президент Орталық Азия мемлекеттері басшыларының бейресми кездесуіне қатысты
    فوتو: اقوردا

    تەڭىزگە شىعار جولى جوق دامۋشى ەلدەرگە ارنالعان بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمىنىڭ ءۇشىنشى كونفەرەنتسياسىنىڭ اشىلۋ سالتاناتىنا دەيىن ورتالىق ازيا مەملەكەتتەرى باسشىلارىنىڭ كەزدەسۋى ءوتتى.

    - باسقوسۋدا ايماق ەلدەرى ىنتىماقتاستىعىنىڭ باسىم باعىتتارى تالقىلاندى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    وسىعان دەيىن پرەزيدەنتتىڭ تەڭىزگە شىعار جولى جوق دامۋشى ەلدەرگە ارنالعان بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمىنىڭ ءۇشىنشى كونفەرەنسياسىنىڭ دەلەگاتسيا باسشىلارىن رەسمي قارسى الۋ راسىمىنە قاتىسۋ ءۇشىن «اۆازا» كونگرەسس-ورتالىعىنا بارعانى تۋرالى جازدىق.

     

    تەگ:
    الەم سىرتقى ساياسات مەملەكەت باسشىسى ىقپالداستىق قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار