    09:10, 20 - قاراشا 2025 | GMT +5

    پرەزيدەنت ومان سۇلتانىنا قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىن جولدادى

    استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ حايسام بەن تاريق ءال سايد پەن ونىڭ وتانداستارىن سۇلتاندىقتىڭ ۇلتتىق كۇنىمەن قۇتتىقتادى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

    Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Султану Омана
    فوتو: اقوردا

    مەملەكەت باسشىسى ەلىمىز وماندى اراب الەمى مەن تاياۋ شىعىستاعى سەنىمدى ءارى ماڭىزدى سەرىكتەستەرىنىڭ ءبىرى دەپ قاراستىراتىنىن جازدى.

    سونىمەن قاتار استانا مەن ماسقات اراسىنداعى دوستىققا، ءوزارا ءتيىمدى ىنتىماقتاستىققا نەگىزدەلگەن قاتىناستاردىڭ تۇعىرى بيىك، الەۋەتى زور ەكەنىنە توقتالدى.

    قاسىم-جومارت توقايەۆ حايسام بەن تاريق ءال سايدتىڭ جاۋاپتى قىزمەتىنە تولاعاي تابىس، ال ومان حالقىنا قۇت-بەرەكە تىلەدى.

     

