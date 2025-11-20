پرەزيدەنت توقايەۆقا پارلامەنتتىك رەفورمانىڭ ارالىق ناتيجەلەرى باياندالدى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ مەملەكەتتىك كەڭەسشى - پارلامەنتتىك رەفورما جونىندەگى جۇمىس توبىنىڭ جەتەكشىسى ەرلان قاريندى قابىلدادى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
پرەزيدەنتكە پارلامەنتتىك رەفورما جونىندەگى جۇمىس توبى قىزمەتىنىڭ ارالىق ناتيجەلەرى تۋرالى ەسەپە بەرىلدى.
ەرلان قاريننىڭ ايتۋىنشا، e-Otinish مەملەكەتتىك پلاتفورماسى مەن Egov سەرۆيسىندە «پارلامەنتتىك رەفورما» ارنايى ءبولىمى ىسكە قوسىلعالى بەرى ءبىر ايدىڭ ىشىندە ازاماتتار مەن قوعام بەلسەندىلەرى تاراپىنان وسى ماسەلەگە قاتىستى 300 گە جۋىق ۇسىنىس كەلىپ ءتۇستى.
بۇدان بولەك، 6 ساياسي پارتيا، اتاپ ايتقاندا، «Amanat»، «اۋىل»، «اق جول»، «Respublica»، قازاقستان حالىق پارتياسى جانە جالپىۇلتتىق سوتسيال-دەموكراتيالىق پارتياسى ءوز ۇسىنىستارىن جولدادى. وندا ءبىر پالاتالى پارلامەنتتىڭ قىزمەتى مەن پارلامەنتتىك پارتيالاردىڭ وكىلەتتىگىنە قاتىستى تەتىكتەر قامتىلعان.
سونىمەن قاتار پارلامەنتتىك رەفورما جونىندەگى جۇمىس توبىنىڭ مۇشەلەرى ساراپشىلىق ماتەريالدار ازىرلەدى. قازىر بارلىق ۇسىنىستى تالداۋ جانە جۇيەلەۋ ءىسى قولعا الىندى. جۇمىس توبىنىڭ ەكىنشى وتىرىسىن بيىل 2-جەلتوقساندا وتكىزۋ جوسپارلانعان. جيىندا ۇسىنىستار جەكەلەگەن باعىتتار بويىنشا جان-جاقتى قاراستىرىلادى.
- مەملەكەت باسشىسى ەلدەگى ساياسي جاڭعىرۋدىڭ جاڭا كەزەڭى بولاتىن الداعى پارلامەنتتىك رەفورمانىڭ ءمان- ماڭىزىنا توقتالدى. قاسىم- جومارت توقايەۆ كەلىپ تۇسكەن بارلىق باستامانى جان- جاقتى قاراپ، ولاردىڭ نەگىزىندە پارلامەنتتىك جۇيەنى جاڭعىرتۋ بويىنشا ناقتى ۇسىنىمدار ازىرلەۋدى تاپسىردى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
بۇدان بۇرىن قاسىم-جومارت توقايەۆ حايسام بەن تاريق ءال سايد پەن ونىڭ وتانداستارىن سۇلتاندىقتىڭ ۇلتتىق كۇنىمەن قۇتتىقتادى.