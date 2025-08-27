پرەزيدەنت توقايەۆ پەن كورول ابداللا شاعىن قۇرامدا كەلىسسوز جۇرگىزدى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن كورولII ابداللا شاعىن قۇرامدا كەلىسسوز جۇرگىزدى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
قازاقستان پرەزيدەنتى استاناعا شاقىرۋىن قابىل العانى ءۇشىن كورولگە العىس ايتىپ، جىل باسىندا اممانعا جاساعان ساپارىن ىقىلاسپەن ەسكە الدى.
- ۇلى مارتەبەلى، قازاقستانعا قوش كەلدىڭىز! ءسىزدىڭ رەسمي ساپارىڭىز ءبىز ءۇشىن زور مارتەبە. بۇل ءسىزدىڭ ەلىمىزگە العاشقى كەلۋىڭىز ەمەس. قازاقستاننىڭ قازىرگى وركەندەۋ جولىنا ءجىتى كوڭىل ءبولىپ وتىراسىز. ەكىجاقتى كۇن تارتىبىندە جۇزەگە اسىرىلۋعا ءتيىس ءبىرقاتار ماسەلە بار. كەشە ەكى ەل اراسىنداعى قارىم-قاتىناستارعا، سونداي-اق حالىقارالىق كۇن تارتىبىنە قاتىستى مازمۇندى اڭگىمە وربىتتىك. ءسىزدىڭ جاھانداعى جاعدايدى جەتىك تۇسىنەتىنىڭىزگە وتە ريزامىن. بۇگىن دە پىكىر الماسۋدى جالعاستىرۋعا مۇمكىندىگىمىز مول. يوردانيا مەن قازاقستان اراسىنداعى ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىق تابىستى دامىپ كەلەدى. دەگەنمەن ءتيىستى دەڭگەيدە تالقىلاۋدى قاجەت ەتەتىن ماسەلەلەر دە جوق ەمەس، - دەدى پرەزيدەنت.
ابداللا ەكىجاقتى قارىم-قاتىناستى ودان ءارى نىعايتۋدىڭ ماڭىزىن اتاپ ءوتىپ، ساۋدا-ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىقتى ارتتىرۋعا دايىن ەكەنىن راستادى.
- جوعارى مارتەبەلى، قىمباتتى باۋىرىم، جىلى سوزىڭىزگە جانە قۇرمەت كورسەتىپ قابىلداعانىڭىزعا العىس ايتامىن. بۇل ساپار ءسىزدىڭ وسىدان بىرنەشە اي بۇرىن مەنىڭ ەلىمە جاساعان تابىستى ساپارىڭىزدىڭ جالعاسى ىسپەتتى. قازاقستان ماعان وتە جاقىن. مۇندا كەلگەن سايىن ءسىزدىڭ باسشىلىعىڭىزبەن ەلىڭىز جۇيەلى تۇردە ءوسىپ-وركەندەپ كەلە جاتقانىنا كۋا بولىپ، تاڭعالامىن. ءوزىڭىز اتاپ وتكەندەي، كەشە ەكى ەل اراسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى ءتۇرلى سالادا دامىتۋ بويىنشا پىكىر الماستىق. مەنىڭ بۇگىنگى ساپارىم قازاقستان مەن يوردانيا اراسىنداعى بەرىك دوستىققا قۇرىلعان تاريحتىڭ جاڭا پاراعىن اشاتىنىنا سەنىمدىمىن، - دەدى يوردانيا كورولى.
وسىدان بۇرىن پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ اقوردا رەزيدەنتسياسىندا ەلىمىزگە رەسمي ساپارمەن كەلگەن يوردانيا كورولى II ابداللا بەن ءال- حۋسەيندى قارسى العانىن جازعان ەدىك.