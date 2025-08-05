ق ز
    11:23, 05 - تامىز 2025 | GMT +5

    پرەزيدەنت توقايەۆ ب ۇ ۇ كونفەرەنسياسى وتەتىن «اۆازا» سپورت كەشەنىنە باردى

    استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى تەڭىزگە شىعار جولى جوق دامۋشى ەلدەرگە ارنالعان بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمىنىڭ ءۇشىنشى كونفەرەنسياسى وتەتىن «اۆازا» سپورت كەشەنىنە باردى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

    فوتو: اقوردا

    قاسىم-جومارت توقايەۆتى تۇرىكمەنستان پرەزيدەنتى سەردار بەردىمۇحامەدوۆ پەن ب ۇ ۇ باس حاتشىسى انتونيۋ گۋتەرريش قارسى الدى.

    كەيىننەن دەلەگاتسيا باسشىلارى بىرگە سۋرەتكە ءتۇستى.

    فوتو: اقوردا

    ەسكە سالساق، كەشە پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ تەڭىزگە شىعار جولى جوق دامۋشى ەلدەرگە ارنالعان بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمىنىڭ ءۇشىنشى كونفەرەنتسياسىنا قاتىسۋ ءۇشىن تۇرىكمەنستانعا باردى.

    اۋەجايدا قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن گۋربانگۋلى بەردىمۇحامەدوۆ از-كەم اڭگىمەلەستى.

    پرەزيدەنت تەڭىزگە شىعار جولى جوق دامۋشى ەلدەرگە ارنالعان بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمىنىڭ ءۇشىنشى كونفەرەنتسياسىنىڭ دەلەگاتسيا باسشىلارىن رەسمي قارسى الۋ راسىمىنە قاتىسۋ ءۇشىن «اۆازا» كونگرەسس- ورتالىعىنا بارعانى حابارلاندى.

    بۇدان بۇرىن پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ ورتالىق ازيا مەملەكەتتەرى باسشىلارىنىڭ بەيرەسمي كەزدەسۋىنە قاتىسقانىن جازعانبىز.

    تەگ:
    سىرتقى ساياسات مەملەكەت باسشىسى قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
