پرەزيدەنت توقايەۆ ب ۇ ۇ كونفەرەنسياسى وتەتىن «اۆازا» سپورت كەشەنىنە باردى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى تەڭىزگە شىعار جولى جوق دامۋشى ەلدەرگە ارنالعان بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمىنىڭ ءۇشىنشى كونفەرەنسياسى وتەتىن «اۆازا» سپورت كەشەنىنە باردى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
قاسىم-جومارت توقايەۆتى تۇرىكمەنستان پرەزيدەنتى سەردار بەردىمۇحامەدوۆ پەن ب ۇ ۇ باس حاتشىسى انتونيۋ گۋتەرريش قارسى الدى.
كەيىننەن دەلەگاتسيا باسشىلارى بىرگە سۋرەتكە ءتۇستى.
ەسكە سالساق، كەشە پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ تەڭىزگە شىعار جولى جوق دامۋشى ەلدەرگە ارنالعان بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمىنىڭ ءۇشىنشى كونفەرەنتسياسىنا قاتىسۋ ءۇشىن تۇرىكمەنستانعا باردى.
اۋەجايدا قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن گۋربانگۋلى بەردىمۇحامەدوۆ از-كەم اڭگىمەلەستى.
پرەزيدەنت تەڭىزگە شىعار جولى جوق دامۋشى ەلدەرگە ارنالعان بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمىنىڭ ءۇشىنشى كونفەرەنتسياسىنىڭ دەلەگاتسيا باسشىلارىن رەسمي قارسى الۋ راسىمىنە قاتىسۋ ءۇشىن «اۆازا» كونگرەسس- ورتالىعىنا بارعانى حابارلاندى.
بۇدان بۇرىن پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ ورتالىق ازيا مەملەكەتتەرى باسشىلارىنىڭ بەيرەسمي كەزدەسۋىنە قاتىسقانىن جازعانبىز.