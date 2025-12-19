ق ز
    09:03, 19 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    پرەزيدەنت توكيونىڭ توتەنشە جاعدايلار جونىندەگى احۋالدىق ورتالىعىن ارالاپ كوردى

    استانا. KAZINFORM - اقوردا پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ توكيونىڭ توتەنشە جاعدايلار جونىندەگى احۋالدىق ورتالىعىن ارالاپ كورگەنىن مالىمدەدى.

    п
    فوتو: اقوردا

    بۇل ازاماتتىق قورعانىس پەن قالاداعى قاۋىپ-قاتەرلەردىڭ الدىن الۋدىڭ نەگىزگى جۇيەسى سانالادى.

    - ورتالىقتىڭ باستى مىندەتى - قالاداعى احۋالعا ۇدايى مونيتورينگ جۇرگىزۋ، توتەنشە جاعداي كەزىندە بيلىك ورگاندارىنىڭ ءىس-ارەكەتىن ۇيلەستىرۋ، ىقتيمال قاتەر مەن ورىن العان اپاتتار (جەر سىلكىنىسى، تايفۋن، سۋ تاسقىنى، ءىرى تەحنوگەندىك اپاتتار، لاڭكەستىك اكتىلەر) تۋرالى اقپاراتتاردى تالداۋ، - دەلىنگەن اقپاراتتا.

    п
    فوتو: اقوردا

    ب ا ق پەن الەۋمەتتىك جەلىلەردەگى جالعان اقپاراتتىڭ تارالۋىنا قارسى ءىس-قيمىلعا باسا كوڭىل بولىنەدى. بۇل جۇمىسپەن تاۋلىك بويى مونيتورينگ جۇرگىزەتىن ارنايى بولىمشە شۇعىلدانادى.

    فوتو: اقوردا

    ال كۇندەلىكتى ومىردە كەشەن داعدارىس جاعدايلارىن باسقارۋ جۇيەلەرىن جوسپارلاۋ جانە جەتىلدىرۋ، ازاماتتىق قورعانىستىڭ وڭىرلىك جوسپارىن ازىرلەۋ، وقۋ-جاتتىعۋ جيىندارىن دايىنداۋ جانە وتكىزۋ، حالىقتى قۇلاقتاندىرۋعا، اپاتتاردىڭ سالدارىن جويۋعا ارنالعان اقپاراتتىق جۇيەلەردى دامىتۋ ىسىمەن اينالىسادى.

    ايتا كەتەيىك، استانا اكىمى مەن توكيو گۋبەرناتورى ءوزارا تۇسىنىستىك تۋرالى مەموراندۋمعا قول قويدى.

     

    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
