پرەزيدەنت توكيونىڭ توتەنشە جاعدايلار جونىندەگى احۋالدىق ورتالىعىن ارالاپ كوردى
استانا. KAZINFORM - اقوردا پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ توكيونىڭ توتەنشە جاعدايلار جونىندەگى احۋالدىق ورتالىعىن ارالاپ كورگەنىن مالىمدەدى.
بۇل ازاماتتىق قورعانىس پەن قالاداعى قاۋىپ-قاتەرلەردىڭ الدىن الۋدىڭ نەگىزگى جۇيەسى سانالادى.
- ورتالىقتىڭ باستى مىندەتى - قالاداعى احۋالعا ۇدايى مونيتورينگ جۇرگىزۋ، توتەنشە جاعداي كەزىندە بيلىك ورگاندارىنىڭ ءىس-ارەكەتىن ۇيلەستىرۋ، ىقتيمال قاتەر مەن ورىن العان اپاتتار (جەر سىلكىنىسى، تايفۋن، سۋ تاسقىنى، ءىرى تەحنوگەندىك اپاتتار، لاڭكەستىك اكتىلەر) تۋرالى اقپاراتتاردى تالداۋ، - دەلىنگەن اقپاراتتا.
ب ا ق پەن الەۋمەتتىك جەلىلەردەگى جالعان اقپاراتتىڭ تارالۋىنا قارسى ءىس-قيمىلعا باسا كوڭىل بولىنەدى. بۇل جۇمىسپەن تاۋلىك بويى مونيتورينگ جۇرگىزەتىن ارنايى بولىمشە شۇعىلدانادى.
ال كۇندەلىكتى ومىردە كەشەن داعدارىس جاعدايلارىن باسقارۋ جۇيەلەرىن جوسپارلاۋ جانە جەتىلدىرۋ، ازاماتتىق قورعانىستىڭ وڭىرلىك جوسپارىن ازىرلەۋ، وقۋ-جاتتىعۋ جيىندارىن دايىنداۋ جانە وتكىزۋ، حالىقتى قۇلاقتاندىرۋعا، اپاتتاردىڭ سالدارىن جويۋعا ارنالعان اقپاراتتىق جۇيەلەردى دامىتۋ ىسىمەن اينالىسادى.
ايتا كەتەيىك، استانا اكىمى مەن توكيو گۋبەرناتورى ءوزارا تۇسىنىستىك تۋرالى مەموراندۋمعا قول قويدى.