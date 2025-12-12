پرەزيدەنت تۇرىكمەنستاننىڭ تۇراقتى بەيتاراپتىعىنىڭ 30 جىلدىعىنا ارنالعان فورۋمعا قاتىستى
اشحاباد. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى حالىقارالىق بەيبىتشىلىك جانە سەنىم جىلىنا، حالىقارالىق بەيتاراپتىق كۇنى مەن تۇرىكمەنستاننىڭ تۇراقتى بەيتاراپتىعىنىڭ 30 جىلدىعىنا ارنالعان فورۋمعا قاتىسقانى انىقتالدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى ءمالىم ەتتى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ تۇرىكمەن حالقىنىڭ ۇلت كوشباسشىسى گۋربانگۋلى بەردىمۇحامەدوۆ پەن پرەزيدەنت سەردار بەردىمۇحامەدوۆتى تۇرىكمەنستاننىڭ تۇراقتى بەيتاراپتىعىنىڭ 30 جىلدىعىمەن قۇتتىقتادى. مەملەكەت باسشىسى تۇرىكمەنستاننىڭ ساياسي ۇستانىمى تۇتاس ەۋرازيا قۇرلىعىنىڭ تۇراقتىلىعى مەن ورنىقتى دامۋىنا ەلەۋلى ۇلەس قوسقانىن اتاپ ءوتتى. اتالعان فورۋمدا كوتەرىلگەن باستامالار XXI عاسىرداعى بەيتاراپتىقتىڭ ءمان-ماڭىزىنا جاڭاشا كوزقاراس قالىپتاستىرادى. قازاقستان پرەزيدەنتى تۇرىكمەنستاننىڭ بەيتاراپ ساياسي ۇستانىمى تۇرىكمەن حالقىنىڭ سان عاسىرلىق مادەني داستۇرىمەن جانە رۋحاني قۇندىلىقتارىمەن ۇيلەسەتىنىن ايتتى.
- تۇرىكمەن كلاسسيكالىق ادەبيەتىنىڭ نەگىزىن قالاۋشى، شىعىستىڭ كورنەكتى ويشىلى ماقتىمق ۇلى پىراعى: «تىنىشتىق بولسا ەل وسەدى، ادىلدىك بولسا سەنىم كۇشەيەدى» دەگەن. ۇلى دانىشپاننىڭ دۇنيەنى تەرەڭ تانىعان يدەيالارى قازىرگىدەي الماعايىپ حالىقارالىق جاعدايدا دا وتە وزەكتى بولا تۇسكەنى ءسوزسىز، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
وسىعان دەيىن مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ حالىقارالىق فورۋمعا قاتىسۋ ءۇشىن كونگرەسس ورتالىعىنا بارعانىن جازعان ەدىك.