پرەزيدەنت تۇرىكمەنستاننىڭ استاناسى اشحاباد قالاسىنا باردى
اشحاباد. KAZINFORM - حالىقارالىق بەيبىتشىلىك جانە سەنىم جىلىنا ارنالعان فورۋمعا قاتىسۋ ءۇشىن اشحاباد قالاسىنا كەلگەن مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتى تۇرىكمەنستان حالك ماسلاحاتىنىڭ ءتوراعاسى گۋربانگۋلى بەردىمۇحامەدوۆ قارسى الدى. بۇل تۋرالى اقوردا ءمالىم ەتتى.
اۋەجايدا قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن گۋربانگۋلى بەردىمۇحامەدوۆ كەلىسسوز جۇرگىزدى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ:
- تۇرىكمەنستان باسشىلىعىنىڭ وسى ماڭىزدى ءىس-شاراعا شاقىرۋىن ەرەكشە ىقىلاسپەن قابىل الدىم. ەرتەڭ تالقىعا تۇسەتىن ماسەلەلەرقازىرگىدەي الماعايىپ، بۇلىڭعىر جاعدايدا ءارى بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمىنىڭ 80 جىلدىعى اياسىندا وتە وزەكتى دەپ ويلايمىن. اتالعان فورۋم تابىستى وتەتىنىنە سەنىمدىمىن. بۇل باسقوسۋ تۇرىكمەنستاننىڭ جاھاندىق اۋقىمداعى احۋالدى تۇراقتاندىرۋعا، سونداي-اق ورتالىق ازياداعى دوستىق پەن ىنتىماقتاستىققا نەگىزدەلگەن قارىم-قاتىناستى نىعايتۋعا قوسقان تاعى ءبىر ەلەۋلى ۇلەسى بولماق، - دەدى قازاقستان پرەزيدەنتى.
مەملەكەت باسشىسى تۇرىكمەنستان پرەزيدەنتى سەردار بەردىمۇحامەدوۆتىڭ جاقىندا قازاقستانعا جاساعان مەملەكەتتىك ساپارىنا وڭ باعا بەرىپ، جوعارى دەڭگەيدە قول جەتكىزىلگەن ۋاعدالاستىقتاردى جۇزەگە اسىرۋدىڭ ماڭىزدى ەكەنىن اتاپ ءوتتى. گۋربانگۋلى بەردىمۇحامەدوۆ تۇرىكمەنستاننىڭ تۇراقتى بەيتاراپتىعىنىڭ 30 جىلدىعىنا ورايلاستىرىلعان فورۋمعا قاتىسۋعا كەلگەنى ءۇشىن قازاقستان پرەزيدەنتىنە ريزاشىلىعىن ءبىلدىرىپ، ەكىجاقتى كۇن ءتارتىبىنىڭ نەگىزگى ماسەلەلەرىنە توقتالدى.
- ءوزارا قارىم-قاتىناس تۋرالى ءسوز قوزعاعاندا، تۇرىكمەنستان پرەزيدەنتىنىڭ جاقىندا قازاقستانعا جاساعان مەملەكەتتىك ساپارىن ايتپاي كەتۋگە بولمايدى. ساپار جوعارى دەڭگەيدە ءوتتى. ەكونوميكا جانە مادەني-گۋمانيتارلىق سالالارداعى ىنتىماقتاستىق پەرسپەكتيۆاسى تالقىلاندى. ەكى ەل ىقپالداستىعىن دامىتۋعا ەلەۋلى ۇلەس قوسقانىڭىز ءۇشىن سىزگە العىس ايتامىن. سونداي-اق بارشا باۋىرلاس قازاق حالقىنا ىزگى تىلەگىمدى جولدايمىن، - دەدى تۇرىكمەنستان حالك ماسلاحاتىنىڭ ءتوراعاسى.