ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    13:36, 21 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    پرەزيدەنت: تۇركىستانعا ىقىلاسىم ەرەكشە

    تۇركىستان. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ تۇركىستان وبلىسىنىڭ جۇرتشىلىعىمەن كەزدەسۋدە ءسوز سويلەدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    فوتو: اقوردا

    - بۇگىن اتاجۇرتىمىزدىڭ التىن بەسىگى - تۇركىستان شاھارىنا تاعزىم ەتۋ ءۇشىن ارنايى كەلىپ وتىرمىن. ريزامىن.

    مەنىڭ تۇركىستانعا ىقىلاسىم ەرەكشە ەكەنىن جاقسى بىلەسىزدەر. مەملەكەت باسشىسى رەتىندە العاشقى ساپارىمدى وسى ولكەدەن باستادىم. تۇركىستان - ءتۇبى ءبىر تۇركى جۇرتىنىڭ قاسيەتتى شاڭىراعى.

    بۇل - حالقىمىزدىڭ بولمىس-ءبىتىمى، قايسار رۋحى، تەڭدەسسىز مادەنيەتى جانە ەلدىك ءداستۇرى كورىنىس تاپقان كيەلى جەر. ايگىلى قوجا احمەت ياساۋيدىڭ مول مۇراسى - شەجىرەلى شاھاردىڭ رۋحاني قازىناسى.

    ازىرەت سۇلتان كەسەنەسى - تۇركى الەمىنىڭ بەرەكەلى تۇتاستىعىنىڭ سيمۆولى. ءتول تاريحىمىزدا ەسىمى التىن ارىپپەن جازىلعان تۇعىرلى تۇلعالارىمىز وسى جەردە ماڭگىلىك مەكەنىن تاپقان، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.

    Бейсен Сұлтан
