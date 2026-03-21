پرەزيدەنت: تۇركىستانعا ىقىلاسىم ەرەكشە
تۇركىستان. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ تۇركىستان وبلىسىنىڭ جۇرتشىلىعىمەن كەزدەسۋدە ءسوز سويلەدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
- بۇگىن اتاجۇرتىمىزدىڭ التىن بەسىگى - تۇركىستان شاھارىنا تاعزىم ەتۋ ءۇشىن ارنايى كەلىپ وتىرمىن. ريزامىن.
مەنىڭ تۇركىستانعا ىقىلاسىم ەرەكشە ەكەنىن جاقسى بىلەسىزدەر. مەملەكەت باسشىسى رەتىندە العاشقى ساپارىمدى وسى ولكەدەن باستادىم. تۇركىستان - ءتۇبى ءبىر تۇركى جۇرتىنىڭ قاسيەتتى شاڭىراعى.
بۇل - حالقىمىزدىڭ بولمىس-ءبىتىمى، قايسار رۋحى، تەڭدەسسىز مادەنيەتى جانە ەلدىك ءداستۇرى كورىنىس تاپقان كيەلى جەر. ايگىلى قوجا احمەت ياساۋيدىڭ مول مۇراسى - شەجىرەلى شاھاردىڭ رۋحاني قازىناسى.
ازىرەت سۇلتان كەسەنەسى - تۇركى الەمىنىڭ بەرەكەلى تۇتاستىعىنىڭ سيمۆولى. ءتول تاريحىمىزدا ەسىمى التىن ارىپپەن جازىلعان تۇعىرلى تۇلعالارىمىز وسى جەردە ماڭگىلىك مەكەنىن تاپقان، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.