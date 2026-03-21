پرەزيدەنت تۇركىستان وبلىسىنىڭ دامۋ قارقىنىن جوعارى باعالادى
تۇركىستان. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ تۇركىستان وبلىسىنىڭ جۇرتشىلىعىمەن كەزدەسۋدە ءسوز سويلەدى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
توقايەۆتىڭ سوزىنشە، كونە شاھاردىڭ بىرەگەي تاريحي كەلبەتىن ساقتاۋ، مادەني مۇراسىن قورعاۋ جانە جالپى وسى وبلىستى تۇراقتى دامىتۋ - ەلىمىز ءۇشىن ماڭىزى زور مىندەتتەردىڭ ءبىرى.
- مەن ءوزىم مەملەكەت باسشىسى رەتىندە بۇل ماسەلەگە ايرىقشا ءمان بەرەمىن. ءبىر جىل بۇرىن تۇركىستان قالاسىنىڭ ەرەكشە مارتەبەسى تۋرالى ارنايى زاڭ قابىلدادىق. بۇگىندە وبلىستىڭ دامۋ قارقىنى جالپى جاقسى دەپ ايتۋعا بولادى، كوپتەگەن جۇمىس ىستەلىپ جاتىر. اكىم نۇرالحان كوشەروۆ بەلسەندى تۇردە جۇمىسقا كىرىستى، ءوزى جەرگىلىكتى احۋالمەن تانىس، جۇمىسىنىڭ ناتيجەسى ءساتتى بولادى دەپ ويلايمىن، - دەدى ول.
مەملەكەت باسشىسى اتاپ وتكەندەي، بىلتىر ايماق ەكونوميكاسى 14 پايىزعا ءوستى. بارلىق سالادا جاقسى كورسەتكىشتەر پايدا بولىپ جاتىر.
- سالىق ءتۇسىمى العاش رەت 1 تريلليون تەڭگەدەن استى. ايماققا 1,7 تريلليون تەڭگە ينۆەستيتسيا تارتىلدى. ۇكىمەتتىڭ مالىمەتى بويىنشا وبلىستاعى ەلدى مەكەننىڭ باسىم كوپشىلىگى تازا اۋىز سۋمەن قامتىلدى. ءبىراق كەيبىر اۋداندا ءالى دە تۇيتكىلدەر بار ەكەن، ءتيىستى مينيسترلىك اكىمدىكپەن بىرگە بۇل ماسەلەلەردى تەز ارادا شەشۋى قاجەت. ال تابيعي گاز جونىندە ايتساق، وبلىس حالقىنىڭ 90 پايىزعا جۋىعى قامتىلعان. بۇدان بولەك، ايماقتا 83 الەۋمەتتىك نىسان اشىلدى. «كەلەشەك مەكتەپتەرى» ۇلتتىق جوباسى اياسىندا 16 ءبىلىم ورداسى سالىندى. اۋىلدىق جەرلەردە 35 دەنساۋلىق ساقتاۋ نىسانى ىسكە قوسىلدى، - دەدى پرەزيدەنت.