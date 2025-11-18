09:20, 18 - قاراشا 2025 | GMT +5
پرەزيدەنت تۇركىستان وبلىسىنداعى ورتتەن 12 ادامنىڭ قايتىس بولۋىنا بايلانىستى كوڭىل ايتتى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ تۇركىستان وبلىسى جەتىساي اۋدانىنداعى جەكە ۇيدە بولعان ءورتتىڭ سالدارىنان كوپتەگەن ادامنىڭ قازا تابۋىنا بايلانىستى كوڭىل ايتتى.
بۇل تۋرالى ق ر پرەزيدەنتىنىڭ كومەكشىسى - باسپا ءسوز حاتشىسى رۋسلان جەلدىباي Telegram ارناسىندا جازدى.
ۇكىمەت پەن تۇركىستان وبلىسىنىڭ اكىمىنە زارداپ شەككەن ازاماتتاردىڭ تۋعان-تۋىستارىنا بارلىق قاجەتتى كومەك كورسەتىپ، قايعىلى وقيعانى جان-جاقتى تەكسەرۋدى تاپسىردى.