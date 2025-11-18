ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    09:20, 18 - قاراشا 2025 | GMT +5

    پرەزيدەنت تۇركىستان وبلىسىنداعى ورتتەن 12 ادامنىڭ قايتىس بولۋىنا بايلانىستى كوڭىل ايتتى

    استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ تۇركىستان وبلىسى جەتىساي اۋدانىنداعى جەكە ۇيدە بولعان ءورتتىڭ سالدارىنان كوپتەگەن ادامنىڭ قازا تابۋىنا بايلانىستى كوڭىل ايتتى.

    Ақорда
    فوتو: اقوردا

    بۇل تۋرالى ق ر پرەزيدەنتىنىڭ كومەكشىسى - باسپا ءسوز حاتشىسى رۋسلان جەلدىباي Telegram ارناسىندا جازدى.

    ۇكىمەت پەن تۇركىستان وبلىسىنىڭ اكىمىنە زارداپ شەككەن ازاماتتاردىڭ تۋعان-تۋىستارىنا بارلىق قاجەتتى كومەك كورسەتىپ، قايعىلى وقيعانى جان-جاقتى تەكسەرۋدى تاپسىردى.

     

    تەگ:
    تۇركىستان جاڭالىقتارى مەملەكەت باسشىسى قازاقستان پرەزيدەنتى
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار