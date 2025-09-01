پرەزيدەنت «ترانس التاي ديالوگى» باستاماسىنا قولداۋ ءبىلدىردى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت كولىك-ترانزيت سالاسىنداعى سەرىكتەستىكتى نىعايتۋدى تاعى ءبىر باسىمدىق رەتىندە اتادى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
مەملەكەت باسشىسى 150 دەن استام ەلدىڭ قولداۋىنا يە بولعان «ءبىر بەلدەۋ، ءبىر جول» مەگاجوباسىنىڭ زور الەۋەتىن اتاپ ءوتتى.
- بۇل جاھاندىق باستاما «ءبىر بەلدەۋ، ءبىر جول» باعىتى بويىنشا ساۋدا-لوگيستيكالىق وپەراتسيالاردىڭ بارلىق قاتىسۋشىسىنا جىل سايىن 1,5 تريلليون دوللارعا دەيىن پايدا اكەلە الادى. سولتۇستىك - وڭتۇستىك جانە شىعىس - باتىس، سونداي-اق ترانسكاسپي حالىقارالىق كولىك دالىزدەرىنىڭ مۇمكىندىگى مول.
«ترانس التاي ديالوگى» باستاماسىنىڭ جۇزەگە اسىرىلۋىنا ۇلكەن ءۇمىت ارتامىز. اتالعان جوباعا قازاقستان، رەسەي، قىتاي جانە موڭعوليا ەلدەرى قوسىلىپ، ەۋرازياداعى «التاي» ايماعىنىڭ جەر كولەمى، حالىق سانى، ەكونوميكالىق قۋاتى سەكىلدى بىرەگەي الەۋەتىن ءتيىمدى پايدالانا الادى. ءىرى جوبالار مەن جوسپارلاردى ىسكە اسىرۋ ءۇشىن مەملەكەتتەر اراسىنداعى كولىك بايلانىسىن نىعايتىپ، ترانزيتتىك-تاريفتىك ستراتەگياعا ساي كەلەتىن تاسىلدەردى ويلاستىرۋىمىز كەرەك. بۇل ماسەلە اقتاۋ قالاسىندا قاراشا ايىندا وتەتىن شاڭحاي ىنتىماقتاستىق ۇيىمىنىڭ پورتتارى مەن لوگيستيكالىق ورتالىقتارى باسشىلارىنىڭ العاشقى فورۋمىنداعى كەلىسسوزدەر مەن پىكىرتالاستارعا ارقاۋ بولۋى مۇمكىن، - دەدى پرەزيدەنت.
وسىدان بۇرىن پرەزيدەنت قازاقستان «ءۇش زۇلىمدىققا»، ياعني، تەرروريزمگە، سەپاراتيزمگە جانە ءدىني ەكسترەميزمگە قارسى كۇرەستە كۇش-جىگەر بىرىكتىرۋدى وتە وزەكتى سانايتىنىن ايتتى.