پرەزيدەنت ترامپتىڭ ارنايى وكىلى جانە ا ق ش مەملەكەتتىك حاتشىسىنىڭ ورىنباسارىمەن كەزدەستى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى ا ق ش پرەزيدەنتىنىڭ وڭتۇستىك جانە ورتالىق ازيا بويىنشا ارنايى وكىلى سەردجيو گورمەن جانە ا ق ش مەملەكەتتىك حاتشىسىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى كريستوفەر لانداۋمەن كەزدەستى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
كەزدەسۋدە ۆاشينگتوندا وتەتىن C5+1 سامميتى قارساڭىندا قازاق-امەريكا كەڭەيتىلگەن ستراتەگيالىق سەرىكتەستىگىن دامىتۋ پەرسپەكتيۆاسى تالقىلاندى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ دونالد ترامپتىڭ C5+1 سامميتىنە ارنايى شاقىرعانى ءۇشىن العىس ايتتى.
پرەزيدەنت الداعى جوعارى دەڭگەيدەگى كەزدەسۋ ۇزاق مەرزىمدى ىنتىماقتاستىقتىڭ باستى باعىتتارىن ايقىنداۋ تۇرعىسىنان ناتيجەلى بولاتىنىنا سەنىم ءبىلدىردى.
قازاقستان امەريكامەن ساۋدا-ەكونوميكالىق جانە ينۆەستيتسيالىق سەرىكتەستىككە تىڭ سەرپىن بەرۋگە مۇددەلى.
مەملەكەت باسشىسى ەلىمىزدىڭ ا ق ش پرەزيدەنتى جۇرگىزىپ وتىرعان ىشكى جانە سىرتقى ساياساتتى قولدايتىنىن جەتكىزدى. وسى ورايدا دونالد ترامپتىڭ بەيبىتشىلىكتى نىعايتۋعا جانە حالىقارالىق قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋگە قوسقان ۇلەسىن جوعارى باعالادى.
قازاقستان پرەزيدەنتى جاھاندىق ۇدەرىستەردەگى ورتالىق ازيانىڭ ءرولى ارتىپ كەلە جاتقانىنا توقتالدى. ايماق ەلدەرى بۇرىن-سوڭدى بولماعان بىرلىكتىڭ ۇلگىسىن، تاتۋ كورشىلىك پەن ورتاق پروگرەسكە دەگەن ۇمىتىلىسىن كورسەتىپ وتىر.
سەردجيو گور قاسىم-جومارت توقايەۆقا امەريكا پرەزيدەنتىنىڭ سالەمىن جەتكىزدى.
ول ا ق ش سىرتقى ساياساتىنداعى ورتالىق ازيا ءوڭىرىنىڭ ستراتەگيالىق ماڭىزىن راستادى. ونىڭ پىكىرىنشە، ۆاشينگتوندا وتەتىن الداعى كەزدەسۋ ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىقتى جاڭا دەڭگەيگە كوتەرەدى.
اڭگىمەلەسۋ بارىسىندا ەنەرگەتيكا، اسا ماڭىزدى مينەرالدار، سيفرلاندىرۋ، كولىك جانە لوگيستيكا سالالارىنداعى ءوزارا ءتيىمدى سەرىكتەستىكتىڭ الەۋەتى قاراستىرىلدى.
بۇدان بولەك، وڭىرلىك جانە حالىقارالىق كۇن تارتىبىندەگى وزەكتى ماسەلەلەرگە نازار اۋدارىلدى.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ا ق ش پرەزيدەنتىنىڭ وڭتۇستىك جانە ورتالىق ازيا بويىنشا ارنايى وكىلى سەردجيو گور مەن ا ق ش مەملەكەتتىك حاتشىسىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى كريستوفەر لانداۋ اقورداعا كەلگەنىن حابارلاعانبىز.