    09:51, 17 - اقپان 2026 | GMT +5

    پرەزيدەنت ۆەتنام حالقىن تەت مەرەكەسىمەن قۇتتىقتادى

    استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ ۆەتنام كوممۋنيستىك پارتياسى ورتالىق كوميتەتىنىڭ باس .حاتشىسىنا قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىن جولدادى

    Тоқаев ва То Лам
    Фото: Ақорда

    قاسىم-جومارت توقايەۆ تو لامدى ۆەتنام كۇنتىزبەسىنىڭ جاڭا جىلى - تەت مەرەكەسىمەن قۇتتىقتادى.

    مەملەكەت باسشىسى جەدەلحاتتا ەلىمىز ۆەتنامدى وڭتۇستىك-شىعىس ازياداعى ماڭىزدى ءارى سەنىمدى سەرىكتەس رەتىندە قاراستىرىپ، ءوزارا دوستىق پەن تۇسىنىستىككە نەگىزدەلگەن ستراتەگيالىق سەرىكتەستىكتى ودان ءارى كەڭەيتۋگە ايرىقشا ءمان بەرەتىنىن جازعان.

    سونىمەن قاتار ورتاق كۇش-جىگەر جۇمىلدىرۋ ارقىلى سان قىرلى ىقپالداستىقتى جاڭا بەلەسكە كوتەرۋگە نيەتتى ەكەنىن جەتكىزگەن.

    قاسىم-جومارت توقايەۆ تو لامنىڭ اسا جاۋاپتى قىزمەتىنە ساتتىلىك، ال دوستاس ۆەتنام حالقىنا باق-بەرەكە تىلەدى.

