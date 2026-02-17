09:51, 17 - اقپان 2026 | GMT +5
پرەزيدەنت ۆەتنام حالقىن تەت مەرەكەسىمەن قۇتتىقتادى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ ۆەتنام كوممۋنيستىك پارتياسى ورتالىق كوميتەتىنىڭ باس .حاتشىسىنا قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىن جولدادى
قاسىم-جومارت توقايەۆ تو لامدى ۆەتنام كۇنتىزبەسىنىڭ جاڭا جىلى - تەت مەرەكەسىمەن قۇتتىقتادى.
مەملەكەت باسشىسى جەدەلحاتتا ەلىمىز ۆەتنامدى وڭتۇستىك-شىعىس ازياداعى ماڭىزدى ءارى سەنىمدى سەرىكتەس رەتىندە قاراستىرىپ، ءوزارا دوستىق پەن تۇسىنىستىككە نەگىزدەلگەن ستراتەگيالىق سەرىكتەستىكتى ودان ءارى كەڭەيتۋگە ايرىقشا ءمان بەرەتىنىن جازعان.
سونىمەن قاتار ورتاق كۇش-جىگەر جۇمىلدىرۋ ارقىلى سان قىرلى ىقپالداستىقتى جاڭا بەلەسكە كوتەرۋگە نيەتتى ەكەنىن جەتكىزگەن.
قاسىم-جومارت توقايەۆ تو لامنىڭ اسا جاۋاپتى قىزمەتىنە ساتتىلىك، ال دوستاس ۆەتنام حالقىنا باق-بەرەكە تىلەدى.