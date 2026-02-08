پرەزيدەنت تەلەراديوكەشەنىنىڭ حالىقارالىق سەرىكتەسى توقايەۆتىڭ پاكىستانعا ساپارى تۋرالى فيلم جاريالادى
استانا. KAZINFORM - ق ر پرەزيدەنتى تەلەراديوكەشەنىنىڭ سەرىكتەسى Associated Press of Pakistan قازاقستان پرەزيدەنتىنىڭ پاكىستانعا جاساعان مەملەكەتتىك ساپارىنا جونىندە دەرەكتى فيلم جاريالادى.
پرەزيدەنتتىڭ تەلەراديوكەشەنىنىڭ سەرىكتەسى - Associated Press of Pakistan اعىلشىن تىلىندە «Strategic Partnership: KazakhstanPakistan» («ستراتەگيالىق سەرىكتەستىك: قازاقستان جانە پاكىستان») اتتى دەرەكتى جوبا ازىرلەپ، ۇيىمنىڭ الەۋمەتتىك جەلىلەردەگى رەسمي پاراقشالارىندا جاريالادى.
جوبانى TRK LAB تسيفرلىق كومانداسى ازىرلەپ، وتاندىق مەديا ءۇشىن جاڭا فورماتتا جۇزەگە اسىرىلدى.
فيلمنىڭ ەرەكشەلىگى - ونىڭ فورماتىندا. العاش رەت مەملەكەت باسشىسىنىڭ مەملەكەتتىك ساپارىنىڭ نەگىزگى قورىتىندىلارى ۆەرتيكالدى دەرەكتى فورماتتا، ياعني جۇرگىزۋشىسىز جانە كادر سىرتىنداعى ءماتىنسىز ۇسىنىلدى. فيلمدە رەسمي ءىس- شارالاردىڭ اسەرلى، جاندى بەينەلەرى، سيرەك كەزدەسەتىن ساحنا سىرتىنداعى ساتتەر، ديناميكالىق مۋزىكالىق سۇيەمەلدەۋ مەن تيترلەر قولدانىلعان.
زاماناۋي ۆيزۋالدى كورىنىس پەن حالىقارالىق فورمات جوبانىڭ تەك قازاقستاندىق قانا ەمەس، شەتەلدىك اۋديتوريانىڭ دا نازارىن اۋدارۋعا مۇمكىندىك بەرىپ، قازاقستان مەن پاكىستان اراسىنداعى ستراتەگيالىق ارىپتەستىكتىڭ دامۋىن ايقىنداي ءتۇستى.
دەرەكتى فيلمنىڭ تولىق نۇسقاسىن وسى جەردەن كورۋگە بولادى.
ەسكە سالا كەتسەك، قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ پاكىستانعا مەملەكەتتىك ساپارمەن باردى.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ بۇل ساپارى ەكىجاقتى قارىم- قاتىناستاردى «جوبالىق رەجيمگە» كوشىرۋگە باعىتتالعان قادام رەتىندە باعالاندى. اتاپ ايتقاندا، ناقتى باعىتتار، كەلىسىمشارتتار، نارىقتارعا قولجەتىمدىلىك، لوگيستيكا جانە ترانزيت ماسەلەلەرى قامتىلدى.
ايجان سەرىكجان قىزى