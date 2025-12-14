پرەزيدەنت تەلەراديوكەشەنى مەن Al Jazeera - ستراتەگيالىق ىنتىماقتاستىقتىڭ ءۇش جىلى
استانا. KAZINFORM — قاتار استاناسى دوحا قالاسىندا قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى باسشىلىعى مەن الەمدەگى ەڭ ءىرى ءارى بەدەلدى مەدياكومپانيالاردىڭ ءبىرى — Al Jazeera Media Network وكىلدەرىنىڭ كەزدەسۋى ءوتتى.
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى ديرەكتورى راۋشان قاجىبايەۆا مەن Al Jazeera Media Network تىڭ باس ديرەكتورى شەيح ناسسەر بين فەيسال ءال تاني ىنتىماقتاستىقتى تەرەڭدەتۋ جانە Al Jazeera-نىڭ وڭىردەگى قاتىسۋ اياسىن كەڭەيتۋ ماسەلەلەرىن جان-جاقتى تالقىلادى.
قولدانىستاعى فورماتتارمەن قاتار، شەيح ناسسەر بين فەيسال ءال تاني ارنانىڭ قازاقستاندا حابار تاراتۋىن ۇيىمداستىرۋعا جانە بۇكىل ورتالىق ازيا وڭىرىندەگى وقيعالاردى تاراتۋعا ارنالعان كاسىبي بازا قۇرۋعا ۇلكەن قىزىعۋشىلىق تانىتتى.
سونداي-اق Al Jazeera ءوڭىر جۋرناليستەرىنىڭ كاسىبي داعدىلارىن دامىتۋعا باعىتتالعان، ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى ۇسىنعان ەكى كومپانيا تاجىريبەسىن ينستيتۋتسيوناليزاتسيالاۋ جوبالارىنا ايرىقشا قىزىعۋشىلىق ءبىلدىردى. تاراپتار ديالوگتى جالعاستىرىپ، وسى باستامانى 2026 - جىلى ىسكە اسىرۋ بويىنشا پراكتيكالىق قادامدارعا كوشۋگە ۋاعدالاستى.
Al Jazeera Media Network باس ديرەكتورى راۋشان قاجىباەۆاعا شاقىرعانى ءۇشىن العىس ايتىپ، جاقىن ارادا قازاقستانعا جۇمىس ساپارىمەن جەكە كەلۋگە دايىن ەكەنىن راستادى.
سونىمەن قاتار راۋشان قاجىبايەۆا Al Jazeera Media Institute ديرەكتورى يمان ءال امريمەن كەزدەستى. 2024 - جىلى تاراپتار بىرلەسىپ Maqsut Narikbayev University جانىنداعى حالىقارالىق جۋرناليستيكا مەكتەبىنىڭ ستۋدەنتتەرى مەن قازاقستاندىق جۋرناليستەرگە ارنالعان قازاقستانداعى العاشقى «Al Jazeera اپتالىعىن» وتكىزگەن بولاتىن.
كەزدەسۋ بارىسىندا يمان ءال ءامري 2026 - جىلى ەكىنشى «Al Jazeera اپتالىعىن» وتكىزۋ جوسپارىن راستادى جانە قازاقستاندىق ستۋدەنتتەر مەن سالا ماماندارىنا Al Jazeera-نىڭ كوپجىلدىق جۋرناليستىك تاجىريبەسىن جيناقتاعان مەديا ينستيتۋتتىڭ اۆتورلىق كاسىبي ادەبيەتتەرىنىڭ كەڭ كىتاپحاناسىنا قولجەتىمدىلىك ۇيىمداستىرۋدى ۇسىندى.
ەسكە سالا كەتەيىك، 2025 - جىلى قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ Al Jazeera English تەلەارناسىنا ەكسكليۋزيۆتى سۇحبات بەرگەن بولاتىن.
ايتا كەتەيىك، ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى - قازاقستانداعى كونتەنتتى بارلىق ورتادا ءوندىرۋ جانە تاراتۋ بويىنشا تولىق سيكلدى، ت ى ك ينتەگراتسيالانعان ەڭ ءىرى مەدياكومپانيا. تەلەراديوكەشەن قۇرامىنا Jibek Joly رەسپۋبليكالىق تەلەارناسى مەن اتتاس راديوسى، Silk Way، Silk Way Cinema، Silk Way Prime حالىقارالىق تەلەارنالارى، «قازاقپارات» حالىقارالىق اقپارات اگەنتتىگى جانە دەرەكتى كينو ورتالىعى كىرەدى.
Al Jazeera تەلەكومپانياسى 1996 - جىلى قاتار ءامىرىنىڭ جارلىعىمەن قۇرىلعان. كومپانيا اراب جانە اعىلشىن تىلدەرىندە الەمنىڭ كوپتەگەن ەلدەرىندە حابار تاراتادى، 50 دەن استام شەتەلدىك بيۋروسى بار. دەرەكتى كونتەنت Al Jazeera Documentary تەلەارناسىندا كورسەتىلەدى.
بۇدان بۇرىن پرەزيدەنت ترك جۋرناليستەرى Al Jazeera مەديا ينستيتۋتىندا تاعىلىمدامادان وتكەنىن جازعان ەدىك.