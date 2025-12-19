پرەزيدەنت تەلەراديوكەشەنى جاپونيالىق ب ا ق-پەن بايلانىسىن دامىتادى
توكيو. KAZINFORM - بۇگىن قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ جاپونياعا رەسمي ساپارى اياسىندا قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى مەن جاپونيانىڭ جەتەكشى اقپارات اگەنتتىگى Jiji Press ىنتىماقتاستىق تۋرالى كەلىسىمگە قول قويدى.
اتالعان كەلىسىم ەكى ەلدىڭ اقپاراتتىق سالاسىنداعى ءوزارا ءىس-قيمىلدى تەرەڭدەتۋگە باعىتتالعان جانە جاڭالىقتار الماسۋعا، ماڭىزدى وقيعالاردى بىرلەسىپ جاريالاۋعا، سونداي-اق ەكى مەديانىڭ كەڭ اۋديتورياسىن جەدەل، وزەكتى ءارى سەنىمدى اقپاراتپەن قامتۋ مۇمكىندىكتەرىن كەڭەيتەدى.
راۋشان قاجىبايەۆا اتاپ وتكەندەي، «ەكى ەلدىڭ جەتەكشى بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىنىڭ تىعىز ىنتىماقتاستىعى مادەني- گۋمانيتارلىق بايلانىستاردى نىعايتىپ، قازاقستان مەن جاپونيا حالقىنىڭ جاقىنداسۋىنا ىقپال ەتەدى».
ءوز كەزەگىندە Jiji Press باسشىلىعى ءوزارا سەرىكتەستىككە قىزىعۋشىلىق تانىتىپ، جاقىن ارادا قازاقستانعا ساپارمەن كەلۋگە دايىن ەكەنىن جەتكىزدى.
2026 -جىلى تاراپتار ەكى ەلدىڭ تۋريستىك، ينۆەستيسيالىق جانە بيزنەس الەۋەتىن ىلگەرىلەتۋگە، سونداي-اق كاسىبي تاجىريبە الماسۋعا باعىتتالعان ءبىرقاتار بىرلەسكەن جوبالاردى جۇزەگە اسىرادى دەپ كۇتىلەدى.
قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى - كونتەنتتى ءوندىرۋ مەن تاراتۋدىڭ بارلىق كەزەڭىن قامتيتىن، ەلىمىزدەگى ەڭ ءىرى تىك ينتەگراتسيالانعان مەديا كومپانياسى. تەلەراديوكەشەن قۇرامىنا Jibek Joly رەسپۋبليكالىق تەلەارناسى مەن راديوسى، Silk Way ،Silk Way Cinema ،Silk Way Prime حالىقارالىق تەلەارنالارى، «قازينفورم» حالىقارالىق اقپارات اگەنتتىگى جانە دەرەكتى فيلمدەر ورتالىعى كىرەدى.
Jiji Press اگەنتتىگى - 1945 -جىلدان بەرى جۇمىس ىستەپ كەلە جاتقان جاپونياداعى ەڭ ءىرى ءارى ىقپالدى اقپارات اگەنتتىكتەردىڭ ءبىرى. اگەنتتىكتىڭ 20 دان استام شەتەلدىك بيۋروسى بار جانە جاپونيانىڭ بارلىق پرەفەكتۋرالارىندا وكىلدىكتەرى ورنالاسقان.
Jiji Press ماتەريالدارى جاپون جانە اعىلشىن تىلدەرىندە جاريالانىپ، جاپوندىق جانە حالىقارالىق اۋديتوريا ءۇشىن جەدەل ءارى سەنىمدى اقپاراتتىڭ نەگىزگى دەرەككوزى سانالادى. اگەنتتىكتىڭ سەرىكتەستەرى قاتارىندا Agence France-Presse ،Reuters ،Xinhua جانە باسقا دا الەمدىك جەتەكشى اقپارات اگەنتتىكتەرى بار.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قازاقستان مەن قىرعىزستاننىڭ ءىرى مەدياقۇرىلىمدارى ىنتىماقتاسۋعا كەلىسكەنىن جازعان ەدىك.