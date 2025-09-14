پرەزيدەنت تەلەراديوكەشەنى فەيكتەر تۋرالى دەرەكتى فيلم ءتۇسىردى
استانا. KAZINFORM - ق ر پرەزيدەنتى تەلەراديوكەشەنىنىڭ دەرەكتى فيلمدەر ورتالىعى «FAKE YOU: الداۋ اناتومياسى» اتتى جاڭا زەرتتەۋ فيلمىنىڭ تۇساۋكەسەرىن وتكىزدى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
فيلمدە فەيك اقپاراتتاردىڭ دامۋىنا تولىق شولۋ جاسالدى: XIX عاسىرداعى اڭعال گازەتتەگى ميستيفيكاتسيالاردان باستاپ، نەيروجەلىلەر كومەگىمەن جاسالعان شىنايى كورىنەتىن ديپفەيكتەرگە دەيىن.
اۆتورلار بۇگىنگى كارتينكا، دىبىس، ۆيدەو جانە جاساندى ينتەللەكت قالاي جاپپاي الداۋ قارۋىنا اينالىپ جاتقانىن ايتادى.
ناعىز اۋديتوريامەن جۇرگىزىلگەن تاجىريبەلەر جالعاندى شىندىقتان ايىرۋ الدەقايدا قيىنداپ بارا جاتقانىن كورسەتتى.
كينوكارتينا فەيكتەردىڭ ادامدارعا قالاي اسەر ەتەتىنىن جانە كوزى اشىق ادامداردىڭ ءوزى وعان قالاي الدانىپ قالاتىنىن زەرتتەيدى.
بۇدان بۇرىن پرەزيدەنت تەلەراديوكەشەنى تۇسىرگەن «قۇلالى ارالىنىڭ ادامى» دەرەكتى فيلمى كورەرمەنگە جول تارتقانىن جازعان ەدىك.
فيلم بۇگىن ساعات 16.30-دا Jibek Joly ارناسىندا كورسەتىلەدى.