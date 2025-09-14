ق ز
    پرەزيدەنت تەلەراديوكەشەنى فەيكتەر تۋرالى دەرەكتى فيلم ءتۇسىردى

    استانا. KAZINFORM - ق ر پرەزيدەنتى تەلەراديوكەشەنىنىڭ دەرەكتى فيلمدەر ورتالىعى «FAKE YOU: الداۋ اناتومياسى» اتتى جاڭا زەرتتەۋ فيلمىنىڭ تۇساۋكەسەرىن وتكىزدى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.

    فوتو: ۆيدەودان الىنعان سكرين

    فيلمدە فەيك اقپاراتتاردىڭ دامۋىنا تولىق شولۋ جاسالدى: XIX عاسىرداعى اڭعال گازەتتەگى ميستيفيكاتسيالاردان باستاپ، نەيروجەلىلەر كومەگىمەن جاسالعان شىنايى كورىنەتىن ديپفەيكتەرگە دەيىن.

    فوتو: ۆيدەودان الىنعان سكرين

    اۆتورلار بۇگىنگى كارتينكا، دىبىس، ۆيدەو جانە جاساندى ينتەللەكت قالاي جاپپاي الداۋ قارۋىنا اينالىپ جاتقانىن ايتادى.

    فوتو: ۆيدەودان الىنعان سكرين

    ناعىز اۋديتوريامەن جۇرگىزىلگەن تاجىريبەلەر جالعاندى شىندىقتان ايىرۋ الدەقايدا قيىنداپ بارا جاتقانىن كورسەتتى.

    فوتو: ۆيدەودان الىنعان سكرين

    كينوكارتينا فەيكتەردىڭ ادامدارعا قالاي اسەر ەتەتىنىن جانە كوزى اشىق ادامداردىڭ ءوزى وعان قالاي الدانىپ قالاتىنىن زەرتتەيدى.

    بۇدان بۇرىن پرەزيدەنت تەلەراديوكەشەنى تۇسىرگەن «قۇلالى ارالىنىڭ ادامى» دەرەكتى فيلمى كورەرمەنگە جول تارتقانىن جازعان ەدىك.


    فيلم بۇگىن ساعات 16.30-دا Jibek Joly ارناسىندا كورسەتىلەدى.

     

