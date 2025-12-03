ق ز
    پرەزيدەنت: تاياۋدا قۇرىلاتىن ۇلتتىق جۇك تاسىمالداۋشى اۋە كومپانياسىنىڭ قىزمەتىنە جان-جاقتى قولداۋ قاجەت

    استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ تاياۋدا ەلىمىزدە قۇرىلاتىن ۇلتتىق جۇك تاسىمالداۋشى اۋە كومپانياسىنىڭ قىزمەتىن جان-جاقتى قولداۋ قاجەت ەكەنىن مالىمدەدى. بۇل تۋرالى مەملەكەت باسشىسى وڭىرلىك جۇك اۆياحابتارىن دامىتۋ جونىندە كەڭەستە ايتتى.

    ұшақ
    Фото: Мухтор Холдорбеков/Kazinform

    - وتاندىق جۇك تاسىمالى كومپانيالارىن قولداۋدىڭ الداعى ءۇش-بەس جىلعا ارنالعان ناقتى شارالار جيىنتىعىن ازىرلەۋ قاجەت. باستى ماقسات - كومپانيالاردى قوسىلعان قۇندى قۇرۋعا ىنتالاندىرا وتىرىپ، مۋلتيمودالدىق لوگيستيكانى دامىتۋ. اۋە كەمەلەرى فلوتىن وركەندەتۋ ترانزيتتىك اۋە جەلىسىن قالىپتاستىرۋدىڭ ماڭىزدى بولىگى سانالادى، - دەدى پرەزيدەنت.

    مەملەكەت باسشىسى ەلىمىزدە جۇك تاسىمالدايتىن ۇشاقتاردىڭ تاپشىلىعىنا توقتالدى.

    - ۇكىمەت قۇراستىرىلعانىنا 25-جىلدان اسقان جۇك ۇشاقتارىنا قويىلعان شەكتەۋدى الىپ تاستاۋ ماسەلەسىن مۇقيات قاراستىرۋى كەرەك. ا ق ش- تاعى FedEx اۋە كومپانياسى ۇشاقتارىنىڭ شىعارىلعانىنا ورتا ەسەپپەن - 28 جىل. UPS كومپانياسىندا بۇل كورسەتكىش 30 جىل بولسا، ۇلى بريتانيانىڭ One Air اۋە كومپانياسىندا 33 جىلدى قۇرايدى. مۇنداي مىسالدار جەتكىلىكتى، - دەدى پرەزيدەنت.

    ەكونوميكا
