پرەزيدەنت: تاياۋ شىعىستاعى جاعدايدىڭ جانە ۋكرايناداعى قاقتىعىستىڭ تەزىرەك رەتتەلۋىن قۇپتايمىز
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى فورۋمدا سويلەگەن سوزىندە قازاقستاننىڭ يبراھيم كەلىسىمدەرىنە قوسىلۋ جونىندەگى شەشىمى اتالعان ايماقتاعى احۋالدى تۇراقتاندىرۋعا ۇلەس قوسۋ نيەتىنەن تۋىنداپ وتىرعانىن ايتتى.
مەملەكەت باسشىسى وزگە وڭىرلەردەگى قاقتىعىستى رەتتەۋگە قاتىستى پىكىر ءبىلدىردى.
- تاياۋ شىعىستاعى جاعداي بويىنشا كەلىسىمگە قول قويىلۋىن قۇپتايمىز. قازاقستاننىڭ يبراھيم كەلىسىمدەرىنە قوسىلۋ جونىندەگى شەشىمى اتالعان ايماقتاعى احۋالدى تۇراقتاندىرۋعا ۇلەس قوسۋ نيەتىنەن تۋىنداپ وتىر. ايتسە دە قازاقستان ۇزاققا سوزىلعان اسكەري- ساياسي داعدارىستى تۇبەگەيلى رەتتەۋدىڭ ماڭىزدى فاكتورى رەتىندە ەگەمەن پالەستينا مەملەكەتىن قۇرۋ ۇستانىمىن جاقتايدى. ازەربايجان مەن ارمەنيا بەيبىتشىلىك تۋرالى بىرلەسكەن دەكلاراتسياعا قول قويدى. ءبىز مۇنى تاريحي شەشىم دەپ سانايمىز. ويتكەنى وسى ارقىلى اتالعان ايماقتا جانە ودان تىسقارى جەرلەردە سان قىرلى ىنتىماقتاستىققا كەڭىنەن جول اشىلادى. وڭتۇستىك كاۆكازداعى تۇراقتىلىققا كەپىلدىك بەرەتىن تولىق فورماتتى بەيبىت كەلىسىمشارت تاياۋ ارادا جاسالادى دەپ ۇمىتتەنەمىز، - دەدى ول.
سونداي-اق پرەزيدەنت ب ۇ ۇ-عا مۇشە مەملەكەتتەردىڭ اۋقىمدى ديالوگتى باستاۋى، ءىرى دەرجاۆالاردىڭ ساياسي ەرىك-جىگەر كورسەتۋى وتە ماڭىزدى دەپ سانايدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
مەملەكەت باسشىسى ەلىمىز تۇرىكمەنستان پرەزيدەنتىنىڭ ب ۇ ۇ بەيبىتشىلىك جانە بەيتاراپتىق ۋنيۆەرسيتەتىن اشۋ جونىندەگى بۇگىنگى ۇسىنىسىن قولدايتىنىن ايتتى.
- قازىردىڭ وزىندە جاھان جىك-جىككە بولىنۋدەن، ءتىپتى يادرولىق سوعىستان باس تارتىپ، بەيبىتشىلىك، سەنىم، ىنتىماق سەكىلدى قۇندىلىقتاردى باسشىلىققا العان كەزدە الەمدە ادىلەتتى جانە ورنىقتى ءتارتىپ ورناتۋعا بولاتىنى بەلگىلى بولدى. وسى ورايدا ەلىمىز ۋكرايناداعى قاقتىعىستى رەتتەۋ بويىنشا كەلىسسوز پروتسەسىنىڭ جاندانۋىنا قولداۋ بىلدىرەدى. رەسەي مەن ا ق ش پرەزيدەنتتەرىنىڭ انكوريدجدەگى كەزدەسۋىنەن كەيىن بەيبىتشىلىك پاكتىسىنىڭ نەگىزگى ەرەجەلەرى بەلسەندى تالقىلانا باستادى. بۇل كوپتەن كۇتكەن بىتىمگە كەلۋ مۇمكىندىگىن جاقىنداتتى، - دەدى پرەزيدەنت.