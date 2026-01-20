ق ز
    پرەزيدەنت: تاۋەلسىزدىگىمىزدى نىعايتا ءتۇسۋ جولىندا بار كۇش-جىگەرىمدى سالىپ، ەڭبەك ەتە بەرەمىن

    قىزىلوردا. KAZINFORM - حالىقتىڭ قامى، ۇلتتىڭ، مەملەكەتتىڭ مۇددەسى - مەن ءۇشىن باعا جەتپەس قۇندىلىق. بۇل تۋرالى ۇلتتىق قۇرىلتايدىڭ V وتىرىسىندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ءمالىم ەتتى.

    Тоқаев
    Фото: Ақорда

    - الەمدەگى احۋال تىم شيەلەنىسىپ تۇرعانىنا قاراماستان، ءبىز ەلىمىزدە كۇردەلى ءارى تۇبەگەيلى وزگەرىستەردى جۇزەگە اسىردىق. 2022 -جىلعى كونستيتۋتسيالىق رەفورماعا، ودان كەيىن اتوم ەلەكتر ستانتسياسىن سالۋعا قاتىستى رەفەرەندۋم كەزىندە حالقىمىزدىڭ باسىم كوپشىلىگى مەنى قولدادى. مەن ءاربىر شەشىمدى ەلگە قاجەتتىگى تۇرعىسىنان مۇقيات سارالاي وتىرىپ قابىلدايمىن. ازاماتتاردىڭ ءال- اۋقاتىن جاقسارتۋعا باعىتتالعان ناقتى جۇمىسپەن اينالىسۋ مەن ءۇشىن بارىنەن ماڭىزدى. حالىقتىڭ قامى، ۇلتتىڭ، مەملەكەتتىڭ مۇددەسى - مەن ءۇشىن باعا جەتپەس قۇندىلىق. الداعى ۋاقىتتا دا ەلىمىزدى دامىتىپ، تاۋەلسىزدىگىمىزدى نىعايتا ءتۇسۋ جولىندا بار كۇش-جىگەرىمدى سالىپ، ەڭبەك ەتە بەرەمىن، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.

    وسى ورايدا پرەزيدەنت ستراتەگيالىق باعدارىن ۇنەمى قولداپ كەلە جاتقان بارشا حالىققا جانە ۇلتتىق قۇرىلتايعا كەلگەن ەلىمىزدىڭ لايىقتى ازاماتتارىنا شىن جۇرەكتەن ريزاشىلىعىمدى ءبىلدىرىپ، زور العىسىن ايتتى.

